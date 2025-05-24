В Казани уроженец Турции убил бывшую жену в день рождения ее трехлетнего сына, ребенок госпитализирован, сообщает РЕН ТВ. Инцидент, по предварительным данным, произошел в жилом комплексе «Волжская Гавань».

Супруги, уточняет телеканал, развелись несколько месяцев назад.

«В день рождения сына мужчина пришел к ним в гости, где у него произошел конфликт с бывшей супругой, в ходе которого он убил женщину», — сообщил источник.

По неподтвержденной информации, иностранец зарезал экс-супругу и ранил ребенка, после чего вылез в окно и начал угрожать суицидом.

По данным источника KazanFirst, ребенок, которому 24 мая исполнилось три года, был госпитализирован. Его состояние «не вызывает серьезных опасений».

«После совершения преступления подозреваемый забрался на окно здания. В настоящее время с мужчиной работают психологи, пытаясь урегулировать ситуацию», — пишет портал.

KazanFirst уточняет, что подозреваемый — иностранец, погибшей было 34 года.

«Вот этот мудак, извините за выражение, <…> горло перерезал девочке на глазах ребенка у нас в Гавани», — сообщил очевидец.

Официально эта информация не подтверждена.

Телеграм-канал Shot также пишет, что предполагаемый убийца, вероятно, гражданин Турции, переговоры с ним ведутся на английском языке.

«Иностранец не смог смириться с разводом. Он жил с бывшей в соседнем доме, и сегодня из ревности у него поехала крыша. Настолько, что отец порезал ножом 3-летнего сына и жестоко убил экс-супругу», — говорится в посте.

О том, что мужчина — уроженец Турции, также пишет телеграм-канал 112. По его данным, подозреваемого зовут Мете Эцфала, и на детском празднике он «в очередной раз спровоцировал конфликт и ударил экс-супругу Елену ножом».

«В потасовке досталось и ребенку. Соседи вызвали полицию. Эцфела закрылся в квартире и не открывал, пока не приехали родственники», — говорится в посте.

После этого, по данным 112, мужчина передал им ребенка, записку, заперся и вышел на балкон. Сейчас с ним ведутся переговоры.

Mash утверждает, что погибшая — директор и тренер местной спортшколы «Вдохновение» Елена Рябинина.