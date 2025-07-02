15 июля в Китае начнут действовать «цифровые удостоверения личности» и в рамках этого масштабного проекта все данные пользователей будут храниться не у частных компаний, а у полиции. Об этом пишет The Economist. Издание считает, что это может стать «огромным шагом в усилении госконтроля над данными» и изменить развитие ИИ.

С 1980-х годов в Китае всем, кто достиг 16 лет, выдают национальные удостоверения личности. Эти документы необходимы для путешествий, уплаты налогов и доступа к общественным услугам, говорится в статье. Но с появлением цифровых удостоверений китайские власти хотят «перейти очередной Рубикон», считает The Economist.

«Это потенциально огромный шаг в усилении государственного контроля над данными. Он дополняет радикально отличающийся подход Китая к управлению и надзору за цифровой жизнью своих граждан. И это может изменить то, кто получает прибыль от онлайн-экономики, и даже повлиять на эволюцию искусственного интеллекта в Китае», — пишет издание.

Для получения цифрового удостоверения граждане должны сдать «множество личных данных, включая сканы своих лиц», которые потом можно использовать для регистрации или входа на различные сайты и приложения.

Когда проект только запустили, в нем зарегистрировались 6 млн человек, и участие было добровольным. Но такая ситуация «не может продолжаться долго», заявляет The Economist.

«Чиновники и государственные СМИ призывают граждан регистрироваться во имя “информационной безопасности”. В их поле зрения находятся 1,1 млрд интернет-пользователей Китая. Около 1,3 трлн долларов рыночной капитализации сосредоточено в крупных китайских интернет-компаниях, обслуживающих эту огромную клиентскую базу, от Alibaba до Meituan и Tencent», — отмечает издание.

Один из китайских журналистов, призывая регистрироваться в этом проекте, назвал цифровые удостоверения «пуленепробиваемый жилет для наших личных данных».

Сейчас в КНР действует «великий файерволл», который контролирует телекоммуникационную инфраструктуру и позволяет в случае необходимости блокировать сотни тысяч сайтов, включая иностранные новостные ресурсы, поисковые системы и соцсети. Государству в этом контроле помогают и частные компании, утверждает The Economist.

«Цифровое удостоверение — это эволюция такой системы. Теперь компании будут знать гораздо меньше о том, кто их пользователи. Удостоверения позволят людям входить на веб-сайты или в приложения, не раскрывая свои личные данные компаниям», — пишет издание.

В статье отмечается, что, хотя интернет-платформы «по-прежнему могут цензурировать пользователей и сообщать о нарушителях», все данные пользователей будут храниться только у полиции (сейчас у частных компаний).

В краткосрочной перспективе цифровые удостоверения должны помочь в борьбе с мошенниками, в том числе спамерами, действия которых наносят существенный ущерб Китаю.

В долгосрочной перспективе, как считает The Economist, цифровое удостоверение может стать частью более масштабного плана, в рамках которого государство стремится к централизации и усилению контроля над огромными потоками данных, созданными экономикой.

Статья подчеркивает, что такой подход позволяет достичь нескольких важных целей. Одна из них — это борьба с мошенниками и предотвращение утечки информации, которая может быть использована иностранными спецслужбами. Другая — создание базы для развития искусственного интеллекта и усиление контроля за экономикой данных. Эту информацию можно будет предоставлять компаниям, государственным агентствам или предприятиям для анализа, в том числе на коммерческой основе.