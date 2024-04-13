Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева 12 апреля госпитализировали после того, как он принял участие в юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле». Дрессировщик, которому в этот же день исполнилось 75 лет, перенес инфаркт, ему провели трехчасовую операцию на сердце. Что известно о состоянии Куклачева — в материале RTVI.

«Выдал все свои эмоции»

Куклачева госпитализировали после первого отделения шоу «Самый добрый клоун», сообщил гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

Сын Куклачева Дмитрий сказал РИА Новости, что дрессировщик почувствовал себя плохо, потому что «просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции». По словам сына артиста, во время концерта он увидел, что отцу нехорошо.

«Он сел, сказал: «Дим, у меня что-то в груди, что-то не очень хорошо», — рассказал Дмитрий.

Изначально была версия, что речь идет о защемлении нерва, но «ситуация оказалась намного серьезнее», пишет Shot. Медики оказали Куклачеву первую помощь, после чего артиста увезли в больницу на машине скорой помощи. «Он в сознании, он разговаривает, он общается», — отметил сын дрессировщика.

За несколько минут до госпитализации Куклачев крутил педали велосипеда и показывал на сцене дрессированных кошек, пишет Mash. По словам сына дрессировщика, подобная ситуация случилась с артистом впервые, ранее подобных проблем не возникало. С Куклачевым в больницу поехала его жена.

Инфаркт и операция

Утром 13 апреля сын Куклачева рассказал «Известиям», что его отец перенес обширный инфаркт.

«Сейчас прошла операция, его состояние стабильно-тяжелое. Молимся за его здоровье», — сообщил он.

По словам Запашного, операция длилась более трех часов.

Врачи пока не дают никаких прогнозов относительно состояния Куклачева, отмечает Shot.

Концерты без Куклачева

Трехдневное эстрадно-цирковое шоу «Самый добрый клоун» (12-14 апреля) в «Вегас Сити Холле» приурочено к 75-летию Куклачева. Часть вырученных средств артист обещал направить на помощь семьям погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

В рамках программы «Самого доброго клоуна» заявлено участие четырех коллективов Театра кошек, руководителем которого является Куклачев. «На сцену выйдут 120 кошек <…>. В частности, зрителей ожидает балет с кошками, культовая реприза «Кот и повар», а специальными гостями шоу станут народная артистка РФ Лариса Долина, победительница телешоу «Голос» 2016 года Дарья Антонюк, заслуженный артист России Александр Олешко, актер Андрей Удалов и другие артисты», — пишет ТАСС.

После госпитализации Куклачева программа второго отделения концерта была перепланирована, рассказал сын дрессировщика.

«Шоу все равно должно продолжаться, зритель не должен знать о том, что случилось. Поэтому мы за эти 15 минут антракта переделали полностью все второе отделение», — пояснил Дмитрий.

Концерты, запланированные на 13 и 14 апреля, состоятся, но без участия самого Куклачева. В эти дни будут выступать его дети — «вся творческая династия Куклачевых вместе со своими пушистыми артистами».

«Мы постараемся сделать всё, чтобы зритель был доволен, сейчас отцу нужна поддержка всех нас», — отметил Дмитрий.

Чем известен Куклачев

Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре.

В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства по специальности «клоун-пародист-акробат». В 1984 году получил диплом Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства, ГИТИС) по специальности «театральный критик».

В 1971—1990 годах Куклачев был артистом Союзгосцирка. В начале карьеры выступал как клоун под псевдонимом Василек. В середине 1970-х годов начал исполнять номера с участием домашних кошек, которых сам дрессировал.

С 1990 года Куклачев является бессменным руководителем московского Театра кошек. В 2005 году учреждение получило статус государственного.