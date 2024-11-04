Японский атомный реактор, который перезапустили на прошлой неделе впервые за более чем 13 лет после того, как он перенес мощное землетрясение и цунами 2011 года,4 ноября был вновь остановлен из-за проблем с оборудованием, передает Associated Press со ссылкой на оператора станции Tohoku Electric Power Co.

Реактор №2 атомной электростанции Онагава на северном побережье Японии ввели в эксплуатацию 29 октября и, согласно плану, должен был вырабатывать электроэнергию с начала ноября. Но через пять дней после перезапуска его пришлось снова остановить из-за сбоя, который произошел 3 ноября в устройстве, связанном с передачей данных о нейтронах внутри реактора.

Пресс-служба Tohoku Electric Power Co. заверила, что реактор работал в штатном режиме, и выброса радиации в окружающую среду не произошло. В компании пояснили, что решили выключить его для повторной проверки оборудования с целью «устранения опасений жителей по поводу безопасности». При этом дата перезапуска реактора не указывается.

Остановленный реактор является одним из трех на АЭС «Онагава» в 100 километрах к северу от АЭС «Фукусима-1», три реактора которой в марте 2011 года расплавились после землетрясения магнитудой 9,0 и цунами, что привело к выбросу большого количества радиации.

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АЭС «Онагава» пострадала от цунами высотой 13 метров, вызванного землетрясением, но ей удалось сохранить работоспособность важнейших систем охлаждения на всех трех реакторах, которые были безопасно отключены.

Все 54 коммерческие атомные электростанции Японии были остановлены после катастрофы на «Фукусиме-1» для проверки безопасности и модернизации. «Онагава» №2 стал 13-м из 33 все еще пригодных к использованию реакторов, которые тогда были перезапущены.

В прошлом году правительство Японии приняло план по максимальному использованию ядерной энергии и стремится ускорить перезапуск реакторов, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение и выполнить свое обещание достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Обеспокоенность японской общественности в очередной раз возросла после того, как 1 января 2024 года на полуострове Ното произошло землетрясение магнитудой 7,5, в результате которого погибло более 400 человек и было повреждено более 100 000 сооружений. Подземные толчки нанесли незначительный ущерб двум близлежащим ядерным объектам, а ранее утвержденные властями планы эвакуации из региона оказались непригодными для реального использования.