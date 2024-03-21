По крайней мере один сотрудник лондонской клиники, где лечилась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, пытался получить доступ к ее медицинским данным, сообщила британская газета The Daily Mirror. В самой клинике заявили, что нарушение конфиденциальности данных будет расследовано, о случившемся уведомили полицию и Управление британского комиссара по информации (ICO).

Речь идет о медучреждении под названием The London Clinic (Лондонская клиника) — частной больнице, в которую часто обращаются представители королевской семьи, бывшие президенты и главы правительств, а также знаменитости.

Как пишет The Daily Mirror, по крайней мере один сотрудник клиники «был пойман при попытке получить доступ» к данным 42-летней Миддлтон в период, когда она обращалась в эту больницу в январе. По словам источника издания, произошло «серьезное нарушение безопасности», которое крайне вредит больнице с «безупречной репутацией» в том, что касается лечения королевских особ.

«Высшее руководство больницы связалось с Кенсингтонским дворцом сразу после того, как стало известно об инциденте, и заверило дворец, что будет проведено полное расследование», — сказал неназванный собеседник издания.

В самом Кенсингтонском дворце заявили, что произошедшее — «дело Лондонской клиники».

Исполнительный директор клиники Эл Рассел заявил, что все сотрудники знают о своих «индивидуальных, профессиональных, этических и юридических обязанностях в отношении конфиденциальности пациентов».

«У нас есть системы контроля за управлением информацией о пациентах, и в случае любого нарушения будут предприняты все надлежащие следственные, нормативные и дисциплинарные меры», — заверил Рассел (цитата по The Guardian).

По словам замглавы Минздрава Великобритании Марии Колфилд, к расследованию попытки хищения данных привлекли полицию. «Как я понимаю, полицию попросили изучить вопрос. Будут ли они предпринимать меры — это их дело», — сказала Колфилд в интервью радиостанции LBC.

В Управлении британского комиссара по информации (ICO) 20 марта подтвердили, что «получили отчет о взломе и оценивают предоставленную информацию».

Как отмечает газета The New York Times, неясно, удалось ли сотруднику клиники получить доступ к каким-либо файлам или передать их третьим лицам, однако утверждения СМИ добавили еще больше интриги к январской госпитализации Кейт Миддлтон и длительному периоду ее выздоровления, из-за которого возникли многочисленные слухи и теории заговора.