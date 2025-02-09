Глава Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что китайский балкер, севший на мель недалеко от порта Невельск, получил повреждения. Он отметил, что капитан корабля не запрашивал помощи, но российская сторона планирует наладить связь через МИД России. В районе введен режим повышенной готовности.

По словам Лимаренко, корабль стоят на погрузке угля в порту, когда начался шторм. Команда, по его данным, не справилась с управлением и села на мель.

«Какие главные проблемы. У него на борту уголь, масло, дизельное топливо. То есть он, что называется, загружен под завязку углеводородами. Сидит он на мели, приблизительно 2 метра 70 сантиметров. И перспектив отбуксировать мы пока не видим», — сообщил глава региона.

Лимаренко также отметил, что с экипажем из 20 человек все в порядке и корабль « не запрашивает никакой помощи, не объявляет SOS», поэтому российская сторона в этой ситуации «действует самостоятельно».

«Мы считаем, что судно получило повреждения. Просто нам, что называется, внятно ничего не говорят от капитана судна. Мы, как только стихнет шторм, высадим туда своих водолазов, которые будут проводить обследование», — сообщил Лимаренко.

Глава Сахалина рассказал, что они официально обратились в МИД России с просьбой помочь в диалоге с китайской стороной.

«Выходим по линии пограничников, выходим по линии капитана порта, то есть мы хотим активно сотрудничать с китайским капитаном. Они пока, видимо, ждут каких-то сигналов со стороны руководства, видимо, от китайского судовладельца», — уточнил Лимаренко.

Он добавил, что действует оперштаб, а местные власти сделают все, чтобы не повторилась ситуация в Керченском проливе, где пополам треснули два танкера с мазутом.

«Мы видим, что происходит на Черном море, мы не будем ничего ждать, никаких команд, мы просто-напросто уже разворачиваемся. <…> Мы уже сейчас ставим боновые ограждения, несмотря на то, что идет шторм. Мы ставим со стороны берега, и как только шторм утихнет, мы ожидаем это через сутки, это вечером завтрашнего дня, мы просто окружим это судно боновыми ограждениями», — подчеркнул Лимаренко.

Политик отметил, что он «проявляет беспокойство», потому что в 2021 году «буквально один в один такой же случай» был в Холмске, когда моряки «бросили свой корабль и уехали».

«А корабль остался у нас. И мы эти два года его утилизировали за свои деньги, за свой счет. У нас, конечно, не было никакой экологической катастрофы, потому что мы, собственно говоря, выкачали все. Мы и сейчас приготовились буквально к тому, чтобы выкачать с него весь мазут, все дизельное топливо и так далее», — добавил Лимаренко.

О ситуации с китайским балкером

Накануне телеграм-канал Baza сообщил, что китайское судно «Анг Янг-2», на борту которого 56 т дизельного топлива, 706 т мазута и 1 тыс. т угля, «получило пробоину в Невельском районе». Корабль находится южнее порта Невельск, на его борту 20 человек.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что ночью 9 февраля им поступила информация о том, что южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно.

«На борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается. В настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели», — говорилось в сообщении.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР отметило, что иностранный корабль сел на мель еще 8 февраля, пострадавших и разлива нефтепродукта нет. Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»).

Baza отмечает, что основная проблема заключается в отсутствии диалога сторон, так как «китайская команда не может внятно объяснить масштабы проблемы, а переводчик, по выражению местного источника, «хромает»».

Ситуацию также взяла под контроль Сахалинская транспортная прокуратура.

На месте происшествия работают глава оперштаба — замглавы правительства региона Алексей Римша и аварийно-спасательные службы.

По словам Римши, связь с экипажем налажена, «точной информации о наличии повреждений корпуса по данному кораблю на сегодня нет».

«Ведем работу по передислокации в Невельск морской спасательной службы из Корсакова с необходимыми боновыми заграждениями и судами. Когда появится возможность, будет проведено обследование судна и приняты необходимые решения», — добавил он.

ИА АСТВ напоминает, что в 2021 году около Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне, и китайские собственники «отказались принимать меры по утилизации судна». В итоге этим занялась российская сторона, работы должны завершиться весной. Всего с 2022 года в регионе утилизированы 72 затонувших судна.