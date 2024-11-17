На социальном саммите в Рио-де-Жанейро перед саммитом G20 первая леди Бразилии Розангела да Силва, известная как Джанья, нецензурно оскорбила владельца Х (бывшего Twitter) Илона Маска и потребовала ввести более жесткое регулирование социальных сетей по всему миру. Круглый стол, на котором она сделала это заявление, был посвящен борьбе с дезинформацией.

Бразильские СМИ отмечают, что во время выступления первой леди раздался странный звук, напоминавший сирену. Присутствовавший там же популярный бразильский YouTube-блогер Фелипе Нето пошутил, что это было похоже на корабельный гудок. Да Силва решила обратить случившееся в шутку, сделав вид, что испугалась.

«Я думаю, это Илон Маск!» — поделилась она предположением, тут же заявив: «Я тебя даже не боюсь… Иди на *** [к черту], Илон Маск!»

Американский миллиардер ответил на это заявление постом в Х, выразив уверенность в том, что Лула да Силва проиграет следующие президентские выборы в Бразилии. Из-за этого заочного конфликта хештеги #Janja и #First Lady стали одними из самых популярных в соцсети X в Бразилии.

Соцсеть X пользуется в Бразилии большой популярностью: минимум 40 млн бразильцев (пятая часть населения страны) проявляет там активность минимум раз в месяц.

Это не первый случай, когда Розангела да Силва выступает с публичными нападками на принадлежащую Маску соцсеть. В 2023 году она угрожала подать на этот интернет-ресурс в суд за то, что ее аккаунт там был взломан хакерами. Злоумышленники, получив доступ к странице первой леди, опубликовали от ее имени оскорбления в адрес ее самой, президента Бразилии и судьи Верховного суда.

Выступая с критикой в адрес Х, супруга бразильского лидера заявила, что владельцы соцсетей должны разделять ответственность за действия их пользователей, если те привели к серьезным последствиям, связанным с распространением «ненавистнического контента».

Илон Маск тогда тоже отреагировал на критику в свой адрес постом в Х, выразив недоумение по поводу позиции первой леди Бразилии. «Непонятно, почему мы ответственны за то, что кто-то угадал её пароль», — написал он.

В 2024 году между бразильским руководством и Маском развернулся масштабный конфликт, вызванный отказом бизнесмена заблокировать Х-аккаунты консервативных политиков по требованию судьи Верховного суда Бразилии Алешандре де Мораеса. «Мы не сможем объяснить свои действия, не испытывая стыда», — пояснил американский миллиардер, заявив, что требование нарушает свободу слова.

После этого отказа де Мораес вынес постановление о блокировке Х в Бразилии и ввел штрафы на $9 тысяч за доступ к этой соцсети через VPN. Кроме того, судья заморозил счета принадлежащего Маску спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX, чтобы взыскать $3 млн назначенного Х штрафа.

Маск в ответ объявил, что, поскольку Starlink потеряла возможность принимать плату со своих бразильских клиентов, он могут получать услуги компании бесплатно. Он также обвинил де Мораеса в антиконституционных решениях и пригрозил добиться ареста государственных бразильских активов, чтобы Лула да Силва вынужден был «летать на коммерческих рейсах».