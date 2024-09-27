В Китае новейшая атомная подлодка класса «Чжоу» затонула в доке на судостроительном заводе недалеко от Уханя. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников и спутниковые снимки.

Инцидент произошел в конце мая или начале июня, власти Китая официально о нем не сообщали, говорится в публикации. Подлодка, построенная государственной корпорацией China State Shipbuilding, является первой в новом классе китайских атомных субмарин «Чжоу». Она имеет характерную Х-образную корму, которая призвана сделать судно более маневренным.

Первым о предполагаемом инциденте с подлодкой написал в июле бывший подводник ВМС США и аналитик Центра новой американской безопасности Томас Шугарт. Он обратил внимание на спутниковые снимки, запечатлевшие «необычную активность» плавучих подъемных кранов на верфи вблизи Уханя.

На спутниковом снимке, сделанном в начале марта компанией Maxar Technologies, видно, что подлодка пришвартована у пирса, передает CNN. На снимке, сделанном аэрокосмической компанией Planet Labs PBC в середине июня, субмарина полностью или частично погружена под воду, ее окружают краны, спасательное оборудование и заградительные боны, пишет Associated Press (AP).

На фото Maxar, просмотренных журналистами CNN в конце июня, подлодки на пирсе не видно. На снимке, сделанном в конце августа, в доке, где затонула китайская субмарина, видна некая подлодка, но было ли это то же самое судно, неизвестно, отмечает AP.

WSJ утверждает, что подлодку удалось спасти, но выйти в море она предположительно сможет только через несколько месяцев. Шугарт не исключил, что оборудование судна придется проверять и заменять после инцидента.

О том, что субмарина, скорее всего, будет отремонтирована, также пишет The Financial Times (FT). Неназванный западный чиновник предположил, что введение судна в эксплуатацию теперь может быть отложено на длительный срок, поскольку это первая в своем классе лодка.

Информации о погибших или пострадавших в результате затопления лодки нет. Также неизвестно, было ли на ней ядерное топливо и работал ли ее реактор во время инцидента. Американские чиновники не обнаружили никаких признаков того, что Китай замерял уровень радиации в районе предполагаемого затопления, пишет WSJ. Сообщений о выбросах радиации с тех пор также не поступало, отмечает АР.

«Помимо очевидных вопросов о стандартах обучения и качестве оборудования, этот инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней подотчетности армии Китая и надзоре за китайской оборонной промышленностью, которая уже давно страдает от коррупции», заявил WSJ представитель Пентагона.

В посольстве Китая заявили, что не обладают информацией о предполагаемом происшествии с субмариной. Минобороны Тайваня (Китай считает остров своей территорией) «имеет представление о ситуации благодаря многочисленным методам разведки и наблюдения», сообщил глава ведомства Гу Лисюн, не вдаваясь в подробности.