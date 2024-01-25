Северного белого носорога, находящегося под угрозой исчезновения, могут спасти от вымирания с помощью экстракорпорального оплодотворения. Специалисты BioResque впервые успешно провели пересадку эмбриона южному белому носорогу и теперь хотят использовать этот метод для спасения его более редких северных сородичей, сообщается на сайте международного проекта.

Когда в 2018 году умер последний на Земле самец северного белого носорога Судан, исчезновение этого вида казалось неизбежным. В живых остались только две бесплодные самки этого вида — мать и дочь, Наджин и Фату. Их держат под круглосуточной вооруженной охраной в кенийском заповеднике «Ол Педжета».

В сентябре 2023 года Международная группа исследователей из BioRescue — консорциума, поддерживаемого правительством Германии, — пересадила два эмбриона южного белого носорога суррогатным матерям в «Ол Педжета». «Процедура привела к беременности, что является прорывом в возрождении вымирающих популяций», — сообщается на сайте проекта.

После 70 дней развития плода беременная самка носорога и самец, генетический материал которого использовался для ЭКО, умерли от редкой и не связанной с искуственным оплодотворением бактериальной инфекции, попавшей в их вольер во время оползня. Однако исследователи уверены, что сама по себе беременность стала доказательством работоспособности метода.

Руководитель проекта BioRescue — профессор Института исследований зоопарков и дикой природы Лейбница Томас Хильдебрандт — назвал это ключевым шагом к спасению северного белого носорога. Хотя ЭКО активно применяется для людей, лошадей и коров, его раньше никогда не делали носорогам. «Наш план мог провалиться. С людьми относительно просто, но мы работаем с млекопитающим весом в две с половиной тонны», — пояснил ученый.

Популяция южных белых носорогов начала расти впервые с 2012 года: в конце 2021 года их насчитывалось почти 16 тысяч, в 2023 году число особей превысило 16,8 тысячи.

В мае-июне 2024 года специалисты BioRescue намерены пересадить одной из живущих в Кении самок этого вида эмбрион северного белого носорога. Этих зародышей всего 30, их хранят в жидком азоте при температуре -196C° в Берлине (Германия) и Кремоне (Италия). Сперму собрали у четырех последних самцов до того, как они умерли. С помощью этого биоматериала ученые ранее уже пытались оплодотворить Наджин и Фату, но неудачно. У Наджин выявили опухоль яичника, поэтому донором яйцеклеток смогла стать только ее дочь — 22-летняя Фату.

В BioRescue уже заявили, что если первая процедура ЭКО закончится успешно, они продолжат проводить искусственное оплодотворение по той же схеме. В идеале за короткий период на свет могли бы появиться до шести детенышей северного белого носорога. В случае успеха их отправят в заповедник к Фату и Наджин, чтобы они могли адаптироваться.

Однако, предупредил Хильдебрандт, полученное таким образом потомство не позволит создать жизнеспособную популяцию из-за низкого генетического разнообразия. Чтобы повысить его уровень, исследователи собираются прибегнуть к геномному редактированию и использовать генетический материал музейных образцов.

Гендиректор Службы дикой природы Кении Эрустус Канга заявил, что они с коллегами в восторге от прорыва в спасении подвида, поскольку были вовлечены в этот процесс с 2009 года, когда северных белых носорогов завезли в кенийский нацпарк, и на протяжении последних четырех лет увлеченно следили за работой BioRescue.