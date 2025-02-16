Южноафриканская полиция сообщила, что Мухсин Хендрикс, которого называют «первым в мире открытым геем*-имамом», был застрелен недалеко от южного города Гкеберха, где он управлял мечетью, ставшей убежищем маргинализированных мусульман.

Покушение на имама было совершено 15 февраля, когда он ехал в автомобиле с водителем, сидя на заднем сиденье. Путь им преградила машина, из которой вышли двое неизвестных в масках и открыли огонь, после чего сели обратно и уехали. Придя в себя, водитель Хендрикса обнаружил, что тот мертв.

Представитель полиции подтвердил подлинность распространяемого в соцсетях видео обстрела автомобиля, который произошел в Бетелсдорпе недалеко от Гкеберхи (бывший Порт-Элизабет). «Мотив убийства неизвестен, подробности не разглашаются из-за продолжающегося расследования», — заявили в полицейском департаменте.

В Южной Африке один из самых высоких показателей убийств в мире: за год по февраль 2024 года там было совершено 28 тысяч убийств.

Хендрикс впервые объявил о своей нетрадиционной ориентации в 1996 году, в возрасте 29 лет, когда работал учителем арабского языка и пытался делать карьеру модельера. До этого мужчина был женат и стал отцом, но через восемь лет после смерти отца развелся и совершил каминг-аут в пределах своей семьи.

Два года спустя Хендрикс начал организовывать в своем родном Кейптауне встречи для мусульман-геев*, которые относились к нему как к имаму своей общины. «Я просто открыл свой гараж, постелил ковер и пригласил людей выпить чаю и поговорить», — рассказывал он The Guardian в 2022 году.

В 2011 году Хендрикс возглавил общественное движение за создание мечети как «безопасного пространства», где мусульмане нетрадиционной ориентации могли бы «молиться, не подвергаясь осуждению». Такой мечетью стала Аль-Гурбаа в Винберге, недалеко от Кейптауна.

В 2022 году о Хендриксе и его деятельности сняли документальный фильм Radicale. В кадре он рассказывал, что получает угрозы в свой адрес, и ему даже советовали нанять телохранителей, но он «никогда не боялся нападений», поскольку «потребность быть собой для него сильнее страха смерти».

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