Исторический крипто-саммит, организованный администрацией Дональда Трампа, вызвал обвал рынка. Открывая встречу, президент США пообещал «положить конец бюрократической войне против криптовалют» и заявил о желании сделать страну «крипто-столицей планеты». Однако реакция рынка оказалась неожиданной: капитализация криптовалют снизилась до $2,5 трлн — минимума с октября 2024 года. Что пошло не так?

Обещание Трампа создать стратегический резерв биткоинов стало частью предвыборной стратегии, направленной на привлечение внимания криптоиндустрии. В начале года рынок воспринимал эти планы как позитивный сигнал: на ожиданиях дерегуляции и увольнения главы SEC Гэри Генслера цены на криптоактивы росли.

Но в феврале настроения изменились. Рынок столкнулся с новыми тарифами, взломом биржи Bybit на $1,5 млрд и оттоком средств из ETF цифровых активов. Итоги мартовского саммита тоже не оправдали надежд: в ночь на 11 марта биткоин падал ниже $78 000, Ethereum — до $1 750, уровня конца октября 2023 года.

Ключевым фактором обвала стало разочарование в механизме формирования крипторезерва.

Как рассказал RTVI Андрей Зубарев, заведующий лабораторией исследования цифровых финансов Института Гайдара, инвесторы рассчитывали, что США начнут активно закупать биткоины. Однако Белый дом объявил, что резерв будет формироваться только за счет уже конфискованных правительством активов, и никаких бюджетных средств на закупку новых криптовалют выделять не планируется.

«Любой рынок растет за счет притока ликвидности, но США решили с этим не спешить, — поясняет Зубарев. — На кошельках американских властей уже находится около 200 000 биткоинов, изъятых в рамках уголовных дел. Не использовать их в качестве первого «вклада» в резерв было бы неразумно: это снимает риск массовых продаж, как было, например, с изъятыми активами в Германии летом 2024 года. Однако отсутствие плана по дальнейшим закупкам означает, что рынок не наполнится «государственной» ликвидностью, чего, по всей видимости, и ожидали инвесторы».

В резерв обещали включить и другие, более централизованные, активы: Ethereum, Solana, Cardano и XRP. Однако, как отмечает Зубарев, здесь также возникают вопросы. «Компании, стоящие за администрированием этих криптовалют, могут просто передать часть токенов США в рамках какой-нибудь «сделки», которые так любит заключать Дональд Трамп. Это также никоим образом не приведет к росту ликвидности», — поясняет он.

По итогам саммита «ожидалась большая история», а по факту «просто имеющиеся у государства конфискованные криптовалюты назвали фондом», резюмировал Виктор Достов, председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. По его словам, это неплохой старт, но все ожидали большего.

Что ждет крипту после саммита

Несмотря на негативную реакцию рынка, признание криптовалют государством в целом воспринимается позитивно, рассказал RTVI Алексей Войлуков, профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской Академии:

«Признание криптовалют способствует стабилизации рынка и снижению волатильности. Это может положительно повлиять на развитие отрасли в будущем, хотя ожидать, что криптовалюта станет стабильнее традиционных валют, пока крайне преждевременно».

В долгосрочной перспективе статус биткоина может укрепиться, несмотря на общий отток ликвидности, считает Зубарев. Индекс S&P 500 с середины февраля упал на 7%, и криптовалюты двинулись следом.

«Использование Bitcoin в качестве резервного актива США явным образом подтверждает его статус «цифрового золота». США — не первая страна, в которой есть стратегия по накоплению Bitcoin (другие примеры — Сальвадор и Бутан), однако США — первая экономика мира, что может послужить некоторым сигналом для широкого круга инвесторов: «Если США держат крипту, то значит это не такой уж и скам?» — подчеркнул Зубарев.

Такой шаг может стать триггером долгосрочного роста биткоина и снизить его волатильность. Однако МВФ и Банк международных расчетов предупреждают: криптовалюты остаются нестабильными и плохо регулируемыми активами.

Что это значит для криптобирж и обычных россиян

Использование конфискованных активов для пополнения резервов криптовалюты США может существенно повлиять на криптобиржи, особенно те, которые связаны с незаконной деятельностью, предупредил Кирилл Черновол, научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара.

«Недавним примером является арест Garantex, российской криптовалютной биржи, обвиняемой в отмывании денег киберпреступников. Власти США конфисковали ее доменные имена и заморозили более $26 млн, — указал он.

«Хочется верить, что несправедливых конфискаций для увеличения объема фонда на будет. Другое дело, что мы сейчас видим очередное закручивание гаек и ничего хорошего оно для криптобирж не означает», — добавил Виктор Достов.

Кроме криптобирж дополнительные сложности могут ощутить и обычные пользователи из России. Контроль за соблюдением мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма продолжает ужесточаться и игрокам криптомира не удастся остаться в стороне, сказал Достов.

«Давление возможно через ограничение доступа российских лиц к международным криптобиржам, такие санкции уже были введены ранее, — резюмировал Иван Ермохин, научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара. — Сам же по себе резерв валют не сможет стать геополитическим инструментом, однако при накоплении какой-то криптовалюты в существенном размере, у государства появится возможность для влияния на цену криптовалют».