В возрасте 73 лет ушел из жизни известный российский звукорежиссер, основатель музыкального лейбла «АнТроп» и рок-музыкант Андрей Тропилло, которого считают первым музыкальным продюсером СССР. О его смерти в Facebook* сообщили журналист Савва Раводин и музыкальный критик Александр Минайчев.

По некоторым данным, Тропилло скончался в ночь с 27 на 28 апреля. Информацию о его смерти подтвердила ТАСС дочь продюсера. Ей самой сообщили об этом из Финляндии, где Тропилло проживал в последние годы. «Я узнала от того, кто жил рядом с ним», — пояснила Полина Тропилло.

По ее словам, доставить в Россию тело отца, чтобы устроить тут церемонию прощания и организовать похороны, вряд ли получится «при данных политических обстоятельствах». «Скорее всего, все будет сделано в Финляндии», — признала дочь продюсера.

«Великий был дядька. Спасибо за “Энергию”, за “Кино”, за “Зоопарк”. Без вас моя бы жизнь была бы не такой интересной», — написал Раводин.

По словам Минайчева, Тропилло — «фигура безусловно выдающаяся и сделавшая настолько много всего для культурного развития далеко не одной страны». Музыкальный критик вспомнил выпущенные Тропилло «пиратские издания винилов», которые слушал сам.

«На них обычно указывалось, что изданы они каким-то центром лютеранских рок-н-ролльных приходов, и старый тульский панк Толик “Отец”, живущий со мной по соседству, очень смеялся, когда это впервые увидел: “Надо же, приходы у них от рок-н-ролла!”», — поделился он.

«Покинул материальный мир мой друг Андрей Тропилло», — написал художник Олег Бурьян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В 1970-х годах Тропилло познакомился с советскими рок-музыкантами, организовывал концерты и студийные записи «Машины времени», «Аквариума», «Зоопарка», «Кино», «Алисы», «Странных игр», «Ноля», «Телевизора» и других групп. Благодаря его работе в Лениградском отделении «Мелодии» практически все тогдашние рок-группы города получили возможность записать пластинки со своими дебютными альбомами.

В 1991 году Тропилло создал «Продюсерский Центр рок-н-ролльных приходов Единой евангелическо-лютеранской церкви России» и под своим лейблом «АнТроп» выпускал альбомы западных рок-групп — The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sonic Youth и многих других. Одновременно он наладил выпуск аудиокассет, а в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков. Впоследствии у некоторых групп возникали с Тропилло разногласия по поводу авторских прав и гонораров.

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