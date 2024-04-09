Первый пуск тяжелой ракеты-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный отменен за минуту до старта. Это первая ракета-носитель тяжелого класса, полностью разработанная в России после распада СССР. Трансляция вел Роскосмос.

UPD: глава Роскосмоса Юрий Борисов позже уточнил, что автоматика остановила старт ракеты «Ангара-А5» за две минуты до возможного старта.

«Выдана команда отбой пуска», — прозвучала команда на стартовом комплексе. «Есть команда отбой пуска на 24 часа», — прозвучал ответ.

Пуск «Ангары-А5» должен был открыть летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур», стартовый стол которого строили специально для запуска всех ракет семейства «Ангара», от легких до тяжелых. Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Также это должны были быть первые летные испытания разгонного блока «Орион». Он может до пяти раз включать свою двигательную установку, чтобы доставить спутник на нужную орбиту.

Кислородно-керосиновая «Ангара-А5» считается экологически чистой, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе. Высота «Ангары-А5» составляет 55,2 метра, стартовая масса — около 780 тонн. Полезная нагрузка при выводе на низкую околоземную орбиту — около 24,5 тонны.

Летные испытания ракет «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году.