Задержание Янины Копайгородской, жены обвиняемого в растрате экс-мэра Сочи — это первый вопиющий случай задержания матери пяти детей и участницы боевых действий, заявила RTVI адвокат Елизавета Меткина. По словам юриста, дети ее подзащитной теперь могут оказаться в детском доме.

Меткина пояснила, что Янину Копайгородскую вызвали на допрос в Следственный департамент МВД как свидетеля по делу мужа. До этого задержанная находилась в зоне боевых действий, поэтому «допрос проходил официально через армейское руководство», уточнила адвокат.

«В начале допроса моей доверительнице сразу сказали, что ей будет предъявлено обвинение, после чего она будет задержана до избрания судом меры пресечения. <…> Это первый вопиющий случай задержания матери пяти детей и участницы СВО», — сказала собеседница RTVI.

Она добавила, что обвинения в отношении мужа и жены «ничем не отличаются», кроме одной фразы — «Копайгородский А.С., действующий согласованно с Копайгородской Я.Н.».

Меткина уточнила, что земельный участок, присвоение которого вменяется ее подзащитной, был куплен Копайгородской за «рыночную стоимость для передачи в фонд «Мир детства» для отдыха и реабилитации детей с прифронтовых территорий».

«Буквально через несколько месяцев участок и дом Копайгородской были официально подарены фонду. Теперь дети Копайгородской могут сами оказаться в детском доме. Вину Янина Николаевна не признает», — сказала Меткина.

Адвокат также рассказала РЕН ТВ, что Копайгородская подала иск к МВД и Минфину. По ее словам, по просьбе следствия были арестованы активы и имущество Копайгородской, среди которых оказался выданный в августе кредит на сумму в 98 млн рублей. Теперь по кредиту начисляются проценты в виде 90 тыс. рублей в сутки, сообщила Меткина, подчеркнув, что у ее подзащитной нет доходов, а на иждивении пятеро детей.

«Иск подан к МВД и Минфину, чтобы они заплатили за следователя эти проценты по кредиту», — заявила Меткина.

Рассмотрение дела в отношении Копайгородской должно состояться 13 ноября, следствие будет добиваться ее ареста.

Алексей Копайгородский, занимавший пост мэра Сочи в 2019-2024 годах, был арестован 25 сентября. Ему вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Сам он вину не признает.

Экс-мэру вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей площадью 787 кв. м каждый. Вину он не признает. Shot сообщал, что Копайгородского предположительно подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. За одно захоронение с родственников умерших требовали от 200 тыс. до 3 млн рублей, утверждает телеграм-канал. В начале августа по этому делу был арестован бывший советник мэра Сочи Родион Пищур.