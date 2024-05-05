Японская компания Toregem Biopharma, которая финансируется Киотским университетом, в сентябре начнет клинические испытания первого в мире препарата для выращивания зубов. Об этом сообщило издание Nikkei Asia.

Речь идет о препарате на основе антител, который должен подавлять действие белка, останавливающего процесс развития зубов. Ранее препарат уже испытали на мышах, у которых в результате сформировались новые зубы на месте отсутствующих.

Toregem Biopharma планирует вывести препарат на рынок к 2030 году. Планируется, что изначально он будет предназначен для людей с врожденной анодонтией — полным или частичным отсутствием зубов, но потом компания собирается предложить это средство и тем, кто потерял зубы в более позднем возрасте.

Врожденная анодонтия встречается приблизительно у 0,1% населения. Обычно страдающим ею людям приходится устанавливать импланты или зубные протезы. Методов лечения, способных устранить первопричину заболевания, в настоящее время нет.

По словам соучредителя Toregem Biopharma Катсу Такахаши, на первом этапе клинических испытаний компания планирует убедиться в безопасности препарата. Участие в тестировании примут 30 здоровых взрослых мужчин.

В 2025 году планируется перейти ко второй фазе испытаний, в ходе которых будет оцениваться эффективность препарата при лечении страдающих врожденной анодонтией пациентов в возрасте от двух до семи лет.

Ранее почетный президент Стоматологической ассоциации России (СтАР) Владимир Садовский заявил, что у россиян плохие зубы из-за отсутствия лечебных кабинетов в малых населенных пунктах, повышенного содержания фтора в воде и нехватки средств на оплату услуг стоматологов.