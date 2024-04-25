Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева — тяжелого дегенеративного расстройства, при котором происходит окостенение позвоночника и суставов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает 25 апреля «Интерфакс». Препарат получил название сенипрутуг, отмечают «Ведомости».

«Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что сенипрутуг позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма и провоцирующие развитие болезни Бехтерева. В пресс-службе министерства отметили, что по итогам клинических исследований развитие заболевания останавливается, тогда как активность иммунной системы организма в целом не снижается.

Как писали «Ведомости», ученые создали моноклональное антитело, которое распознает Т-лимфоциты с рецептором TRBV9 — их ученые считают ответственными за аутоиммунную реакцию в случае болезни Бехтерева. Антитело распознает и убивает эти клетки, не затрагивая все остальные Т-лимфоциты в организме.

В статье с результатами исследований, опубликованной в журнале Nature Medicine, сообщалось, что сенипрутуг снижает число Т-лимфоцитов. У одного пациента лечение препаратом привело к четырехлетней ремиссии заболевания без поддерживающей терапии ингибиторами фактора некроза опухоли. Согласно результатам исследований, через десять дней после начала терапии доля Т-клеток в периферической крови 60-летнего мужчины резко снизилась, а самочувствие пациента постепенно улучшалось в течение трех месяцев после введения препарата. Через несколько лет ему ввели вторую дозу лекарства. После длительной ремиссии симптомы заболевания начали проявляться вновь, в связи с чем пациент получил третью дозу сенипрутуга. Впоследствии инъекции антител против проводились один раз в четыре месяца, при этом каких-либо побочных эффектов не наблюдалось.

Сенипрутуг разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова и Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН. Разработка проводилась совместно с отечественной фармкомпанией Biocad.

После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство, добавили в Минздраве.

Представитель пресс-службы Biocad ранее рассказал «Ведомостям», что фармкомпания вложила более 1,2 млрд рублей в разработку сенипрутуга и связанные с ним исследования. В феврале в компании выражали надежду на то, что препарат может стать доступен пациентам в ближайший год.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в разговоре с «Ведомостями» допускал, что стоимость такого лекарства может составить десятки тысяч рублей, поскольку болезнь сложно поддается какой-либо другой терапии.