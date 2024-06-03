Президент США Джо Байден как верховный главнокомандующий каждый день получает от своих помощников сводку о происходящем в секторе Газа и на Украине, запрашивает последние результаты опросов общественного мнения и свежие заголовки газет. Но в списке его отцовских забот первое место занимает сын Хантер Байден и его проблемы с законом. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

3 июня суд в штате Делавэр начнет рассматривать дело Байдена-младшего, обвиняемого в сокрытии информации о своей наркозависимости при покупке оружия в 2018 году. Хотя сын президента не первый раз оказывается в центре скандала, NYT называет предстоящий процесс самой серьезной юридической проблемой для лидера США с тех пор, как он занял этот пост.

При этом Байден отказывается относиться к сыну как к политической помехе и отгораживаться от него. Напротив, президент склонен приближать к себе Хантера тем сильнее, чем хуже его дела, отмечает газета.

На прошлой неделе Байдены собрались, чтобы почтить память старшего сына президента Бо Байдена, умершего в 2015 году от рака мозга, а 1 июня отец и сын вместе посетили церковь в Делавэре и совершили велосипедную прогулку.

Порой нежелание президента дистанцироваться от сына приводит к «неудобному соседству»: на одном из обедов Хантер Байден сидел «в нескольких метрах» от генерального прокурора США Меррика Гарланда, отмечает NYT.

Президент вряд ли может или должен предпринять что-нибудь для публичной защиты своего сына перед судебным процессом, поскольку не имеет отношения к его делу, говорят источники газеты со ссылкой на советников обоих Байденов.

Глава Белого дома будет следить за разбирательством издалека, поскольку ему предстоит визит во Францию 5-9 июня. При этом, как ожидается, он не откажется от привычки ежедневно общаться с сыном, считают источники NYT.

«Быть в курсе событий и общаться со своим сыном, находясь на очередном международном саммите, не рассматривается как проблема или отвлекающий фактор», ― заявил бывший специальный помощник Байдена Майкл ЛаРоса.

По его словам, это «семья, которая ежедневно и напрямую общается друг с другом».

54-летнему Хантеру Байдену предъявлены обвинения по трем пунктам в связи незаконным приобретением и хранением оружия. По версии прокурора, он скрыл свою наркотическую зависимость, заполняя бланки при покупке револьвера Colt Cobra в 2018 году. В случае признания вины по всем пунктам сыну президента грозит до 25 лет тюремного заключения. Байден-младший отрицает обвинения.

Это первый случай в истории США, когда сын или дочь действующего президента предстает перед судом, отмечает CNN. Поскольку против Байдена-младшего выдвинуты федеральные обвинения, президент имеет право помиловать его либо смягчить ему приговор в случае признания Хантера виновным. Однако в Белом доме в прошлом году исключили возможность помилования президентского сына по делу о покупке оружия.

В сентябре в Калифорнии начнется рассмотрение дела о неуплате Байденом-младшим налогов на сумму не менее $1,4 млн. Кроме того, по данным Axios, сын американского лидера проходит по гражданскому делу о невыплате алиментов бывшей жене Кэтлин Буле в размере более $2,9 млн.