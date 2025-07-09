Первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака доставили на допрос в качестве свидетеля, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Утром 9 июля в доме чиновника прошли обыски.

Источник агентства утверждает, что Мацак — свидетель по делу в отношении сотрудника специализированного автотранспортного предприятия (САТП), который бесплатно делал ремонт в загородном доме замглавы города. Стоимость работ оценили более чем в 250 тыс. рублей, представителя САТП обвинили в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 285 УК).

Утром 9 июля в региональном управление МВД заявили, что одного из руководителей специализированного автотранспортного предприятия заподозрили в превышении полномочий. Полицейские утверждают, что с мая по июнь 2022 года он снимал технику организации с заявленного маршрута для работ в загородном поселке в Березовского района и на дачном участке своего знакомого. Эта деятельность не оплачивалась, сумма ущерба превысила 220 тыс. рублей. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Александр Мацак в разговоре с РЕН ТВ подтвердил, что находится на беседе у следователя. Телеканал предположил, что заммэра могли доставить на допрос из-за дела арестованного ранее главы города Владислава Логинова. Ему вменяют получение взятки на сумму более 180 млн рублей. Однако источники NGS24.RU эту информацию опровергают.

Телеграм-канал «112» также пишет, что Мацак проходит свидетелем по делу о превышении полномочий. По данным канала, городскую технику на участок чиновника отправлял экс-директор муниципальной службы эксплуатации автодорог Анатолий Кузнецов. KrasMash уточнил, что Мацак самостоятельно приехал на допрос после обысков.

Александр Мацак с февраля 2022 по декабрь 2023 года работал заместителем руководителя, а затем руководителем «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ). В декабре 2024 перешел в департамент городского хозяйства и транспорта, а в мае 2025-го стал первым заместителем главы города.