Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров принял решение принять участие в военной операции на Украине в составе добровольцев батальона «Ахмат». Об этом он заявил в видеообращении в телеграм-канале.

«Сегодня утром я принял решение поехать на специальную военную операцию защищать нашу отчизну. В ближайшие дни я вылетаю в Грозный и вступлю в ряды добровольцев батальона «Ахмат» специального назначения <…> Cила России в наших людях, сила России в нашем президенте», — сказал Мирхайдаров.

Должность первого вице-премьера правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров занимает с марта 2023 года. В 2011-2013 годах годах он работал помощником бизнес-омбудсмена Бориса Титова, занимался формированием института уполномоченного по защите прав предпринимателей. С 2014 года Мирхайдаров работал в представительстве Башкортостана при президенте, а в правительстве Забайкальского края — с 2019 года. Первый зампред правительства женат и воспитывает троих детей.

Ранее RTVI насчитал, что, по данным на конец 2023 года, сыновья около 20 управленцев, в основном регионального и локального уровней, отправились на военную операцию на Украине.