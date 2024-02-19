Наступившая неделя, 19-25 февраля, принесет москвичам «первый звонок весны», поскольку в столичном регионе на достаточно длительный период установится температура выше нуля, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Специалист подчеркнул, что это будет очередная оттепель, которых «стало уже гораздо больше», и это свидетельствует о приближении весны.

По словам Шувалова, в начале недели, 19-20 февраля, в Москве и Подмосковье еще сохранится морозная погода, нормальная для этих дат, с температурой около 10 градусов мороза. Но в среду, 21 февраля, москвичи ощутят, как с запада приближается теплый фронт: пойдет слабый снег, а столбики термометров поднимутся до нулевой отметки.

В выходные, 24-25 февраля, на протяжении всех суток сохранится положительная температура, не исключен небольшой дождь, подытожил глава «Метео». Ранее он прогнозировал, что весна придет в Москву своевременно, но будет иметь «внезапный и противоречивый характер», выражающийся в резких переменах погоды.

Надвигающееся на столицу потепление обусловлено далеким североатлантическим циклоном, теплый сектор которого накроет европейскую территорию России, пояснил «Вечерней Москве» синоптик Александр Ильин.

Он особо подчеркнул, что праздничный день — 23 февраля — в российской столице будет теплым и солнечным. «Температура днем составит от 0 до +2 градусов тепла. Когда будут прояснения, температура может подрасти еще на пару градусов», — уточнил специалист.

«Можно сказать, в мужской праздник погода будет очень мягкая и совершенно не суровая», — подтвердил агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в конце недели погодная обстановка будет «на месяц опережать свое развитие и фактически соответствовать второй половине марта».

В Санкт-Петербурге, как пишет в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов, 23 февраля начнется «период продолжительной оттепели, который пока и не понятно сколько продлится». Праздничным утром ожидается повышение температуры до плюсовых значений, в пределах которых она, по оценке специалиста, может удержаться и в ночные часы.

В целом, спрогнозировал Колесов, «большого тепла» петербуржцам пока ждать не стоит — воздух будет прогреваться лишь до 2-4 градусов тепла. Кроме того, циклон обеспечит осадки в виде дождя и мокрого снега до конца месяца.