1 октября на 79-м году жизни умер народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин. Он был автором десятков хитов, включая «Синий туман», «Ягода-малина», «Кто тебе сказал?» и многих других. Каким Добрынин запомнился коллегам — в материале RTVI.

Певица Анастасия Минцковская — RTVI

Это был такой добрейший дед. Когда он сидел в жюри на вечере, где исполняли только его песни, он сказал: «Сразу говорю — всем буду ставить только наивысшие оценки». И так и сделал. По-моему, это очень о многом говорит. Старая школа, профессионализм абсолютный, он был действительно «Доктор шлягер».

Мне он запомнился как абсолютный профессионал, который имел невероятную чуйку на шлягеры, хиты, которая только Богом дается. Это талант, которому невозможно научиться ни в одной консерватории.

И еще он был безусловным трудягой, потому что и в юности своей, и в зрелости своей он очень много работал. Сейчас, конечно, тоже есть очень талантливые композиторы. Но он был одним из тех, кого называют «сливками».

Телеведущий, журналист Сергей Соседов — RTVI

Я обескуражен. Легкий человек, очень свойский, как будто ваш давний приятель, друг, сосед, без всякой звездной короны, каких-то понтов, никогда из себя никого не изображал, был самим собой. Каким он был на экране, таким он был и в жизни: с таким юморком, любил рассказывать о жизни, о песнях, никогда не акцентировал внимание на себе, что он создал сто хитов.

Последний раз мы виделись два года назад на шоу «Суперстар», когда один из туров был посвящен песням Славы Добрынина. Он уже был плохой. Было видно, что ему тяжело. Он нам — членам жюри — говорил: «Вы меня простите, я буду мало говорить». Он всех узнавал, всем улыбался, всех обнимал, всех благодарил. Всё прошло прекрасно, пели его песни, он что-то говорил, что-то вспоминали.

Я с ним много общался, делал с ним интервью, наверное, где-то еще с середины 1990-х. Мы знакомы давно довольно-таки — наверное, 30 лет. Всегда он был незлобивый, независтливый, всё принимал как есть. Он был, конечно, обласкан успехом, песни его звучали и звучат, их поют и перепевают. У него не было периода каких-то запретов — в этом смысле ему повезло.

Почему эти песни живут? Не только потому, что там гениальные мелодии, а потому, что там еще гениальные стихи. Эти песни — о жизни, о нас, это истории жизни людей. [Поэт-песенник Леонид] Дербенев великолепно умел их рассказывать. Он очень быстро писал, это ему было дано, он просто фонтанировал стихами, мог за пять минут написать дополнительно куплет, мог сделать новый вариант куплета — столько было у него идей, слов. Сегодня уже, конечно, таких нет авторов.

Они считались двумя конкурентами, что ли, — Юрий Антонов и Вячеслав Добрынин. Настоящая фамилия Добрынина была Антонов, а он взял псевдоним, потому что уже был Юрий Антонов. Сегодня таких уже нет среди молодых, конечно. Но всё создает время.

Певица, актриса Екатерина Семенова — RTVI

Мы виделись года три назад на каком-то концерте, больше с тех пор не пересекались. Ужасно жалко, конечно. Что я могу сказать? Это всегда беда, но я думаю, что очень много его музыки останется на долгие годы. Потому что он писал прекрасно, просто, для людей. Он очень, очень много для нас сделал.

Певец, народный артист России Юрий Маликов («Самоцветы») — RTVI

Невозможно об этом говорить, сердце разрывается.

Актер, певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский

Слава был человеком с юмором. Очень легким. Восторженно относился к своим артистам. Исполнители, которые брали его песни, всегда попадали на вершины хит-парадов. Был, правда, один музыкальный критик, он часто на Славку бочку катил и называл наперсточником. Но тот относился очень просто к этому.

Я помню, как мы познакомились. Он позвонил и предложил посмотреть свои песни, в итоге мы записали целую серию композиций от «Рыжего коня» до «Большой медведицы». Слава был большим поклонником The Beatles, поэтому, допустим, песня «Улетаю в твои глаза» была написана под влиянием «битлов». Я ему много лет советовал петь самостоятельно, он сначала стеснялся из-за картавости, но потом смог пересилить себя. Мы много выступали вместе, ездили на гастроли.

Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко

Сегодня, к сожалению, мы расстались со Славой. Очень грустно, печально, потому что он был настоящим любимцем, я думаю, нашего народа. И его уход — это не только печаль для его коллег, друзей. Любили музыку, популярную музыку, любили его прекрасные песни, которых сотни. Я записал больше 40 его песен, представляете? Среди которых там и «Прощай», и «Ни минуты покоя», и «Родная земля», еще масса песен всевозможных.

То есть, ну, просто талант. И я считаю, великий человек был. Понимаете, может быть, только сегодня вот и сейчас мы поймем всю значимость его, так сказать, творчества.

Народный артист России, певец, композитор Юрий Антонов

В последнее время мы не общались, потому что он болел. Это мой давний приятель. Конечно, это такой удар лично для меня. Многие годы мы знали друг о друге, ездили, просвещались. Он талантливый композитор-песенник. Им написано много замечательных песен, которые были очень востребованы в Советском Союзе, ну и, конечно, в России. Так что это очень печальная для меня новость.

Продюсер Иосиф Пригожин

Жалко, когда уходят такие люди. Уходит целая эпоха. Эпоха талантливейших людей. Он настолько был добрый человек всегда, всегда был веселый, уважительный такой. Очень грустно. Я только могу выразить соболезнование родным, близким, поклонникам его творчества. К сожалению, жизнь настолько искрометна, мгновенна. Вокруг что-то горит, пылает, а его творчество останется классикой.