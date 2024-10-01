Народный артист России Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на жену композитора Ирину.

По данным Shot, Добрынин умер утром 1 октября в больнице. В конце сентября канал сообщал о госпитализации артиста в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. По утверждению Shot, причиной смерти Добрынина стали осложнения на фоне инсульта.

После госпитализации Добрынина его коллега, заслуженный артист России Алексей Глызин говорил агентству «Москва», что Добрынин болел уже давно и не выступал. По словам певицы Ольги Зарубиной, в последнее время Добрынин находился «в не очень хорошем состоянии».

В апреле Добрынин признавался в интервью «АиФ», что очень устает, ему трудно ходить и разговаривать. После двух пережитых инсультов ему присвоили группу инвалидности.

Вячеслав Добрынин родился в 1946 году в Москве. Ему принадлежит авторство таких шлягеров, как «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Все, что в жизни есть у меня» «Прощай», «Ни минуты покоя», «За милых дам», «Льётся музыка», «На теплоходе музыка играет», «Где же ты была», «Ягода-малина».

Добрынин сотрудничал с поэтами Леонидом Дербеневым, Симоном Осиашвили, Ларисой Рубальской, Михаилом Шабровым, Игорем Шафераном. Песни композитора исполняли Алла Пугачева, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Валентина Легкоступова, Анна Герман, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, группы «Лейся, песня», «Самоцветы», «Веселые ребята» и другие исполнители.