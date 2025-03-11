За три года боевых действий на Украине Россия научилась вести информационные войны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на конференции Современные медиа» в Высшей школе экономики. Его слова приводит ТАСС.

«За истекшие три года вот этих новых условий, в которых мы живем, мы изрядно научились и поднаторели в деле ведения информационных войн. И это большой результат, это большое достижение», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в России выросла целая плеяда «талантливейших» журналистов и «медийников». Он сравнил представителей сферы медиа с находящимися в зоне СВО российскими военными.

«Также должны идти вперед журналисты, должны идти вперед все те, кто занимаются информацией, и те, кто принимают участие в той информационной войне, которая нам навязана», — отметил Песков.

«И ее тоже мы выиграем, ибо по-другому быть не может», — выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

По мнению Пескова, на информационное поле оказывают влияние несколько факторов, в том числе условия войны и общая трансформация журналистики, влияющая на информационные потоки, систему восприятия и производство информации в мире.

«Но первая задача здесь у нас все-таки не трансформация. Журналисты должны стать Симоновыми в этих условиях», — подчеркнул представитель Кремля.

В феврале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать телеграм-каналы с «враждебной» к России информацией. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил во время заседания, что против страны «развязана информационная война».