Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоятся 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», — сказал представитель Кремля.
По его словам, на большую пресс-конференцию приглашены иностранные СМИ.
Песков отметил, что Кремль в ночь на воскрсенье откроет сбор вопросов к прямой линии с президентом, а также широко и в прикладном плане задействует искусственный интеллект в обработке вопросов.
«Что из новации? Из новаций — широко и в прикладном плане весьма эффективно задействуется искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан», — сказал он, отметив, что это действительно уникальная технология.
Президент будет иметь общее представление обо всех поступивших вопросах, добавил пресс-секретарь.
14 декабря 2023 года в Гостином дворе Москвы прошла первая после начала военных действий на Украине большая пресс-конференция Путина. Мероприятие проходило в смешанном формате: наряду с гражданами вопросы задавали и журналисты.
Пресс-конференция тогда продлилась чуть больше четырех часов, президенту было направлено более 2 млн вопросов. Основные из вопросов затронули сферы ЖКХ и спорта, а также боевые действия на Украине.