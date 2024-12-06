«Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», — сказал представитель Кремля.

По его словам, на большую пресс-конференцию приглашены иностранные СМИ.

Песков отметил, что Кремль в ночь на воскрсенье откроет сбор вопросов к прямой линии с президентом, а также широко и в прикладном плане задействует искусственный интеллект в обработке вопросов.

«Что из новации? Из новаций — широко и в прикладном плане весьма эффективно задействуется искусственный интеллект к процессу обработки вопросов граждан», — сказал он, отметив, что это действительно уникальная технология.

Президент будет иметь общее представление обо всех поступивших вопросах, добавил пресс-секретарь.

14 декабря 2023 года в Гостином дворе Москвы прошла первая после начала военных действий на Украине большая пресс-конференция Путина. Мероприятие проходило в смешанном формате: наряду с гражданами вопросы задавали и журналисты.

Пресс-конференция тогда продлилась чуть больше четырех часов, президенту было направлено более 2 млн вопросов. Основные из вопросов затронули сферы ЖКХ и спорта, а также боевые действия на Украине.