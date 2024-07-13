Европейские столицы окажутся в прицеле России, если там будут размещены американские ракеты, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале репортера.

По словам Пескова, у России хватает потенциала для сдерживания ракет США, но столицы европейских государств являются возможной жертвой эскалации конфликта.

«Это же всегда была такая парадоксальная ситуация. США размещали такие ракеты. Разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве целей определяла для наших ракет эти европейские точки», — пояснил официальный представитель Кремля.

Сейчас, как отмечает Песков, «Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна — в прицеле американских ракет, находящихся в Европе». «Мы уже все это проходили», — заявил он.

Комментируя мнение о том, что такое противостояние в прошлом привело к распаду СССР, Песков заявил, что сейчас Европа «трещит по швам».

«Для Европы сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно», — заключил пресс-секретарь российского главы.

О намерениях разместить американские многоцелевые ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) и гиперзвуковое вооружение на территории Германии в 2026 году Белый дом заявил 10 июля. По словам американских властей, такой шаг необходим для того, чтобы продемонстрировать американскую «приверженность НАТО и вклад США в сдерживание в Европе».

Вооружение будет размещено под командованием многосферной оперативной группы США в Германии в составе 56-го артиллерийского командования армии США, возрожденного в 2021 году спустя 30 лет после ликвидации в 1991 году.

Куда могут долететь американские ракеты, которые будут размещены в ФРГ, и чем это грозит России — читайте в материале RTVI

11 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что решение о размещении американских ракет в Германии направлено на «нанесение ущерба безопасности нашей страны, безотносительно к тому, повысятся в результате шансы на некие переговоры в будущем по контролю над вооружениями или они вообще сойдут на нет и уйдут в минус».

Кроме того, Рябков назвал это решение «звеном в эскалационном курсе» и «элементом запугивания», которое на сегодняшний день, по его словам, «является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова описала решение Белого дома как попытку спасти репутацию президента США Джо Байдена.

«Предпринимается комплекс мер Вашингтоном для спасения своего кандидата от либеральных демократов Байдена после цикла провальных дебатов, после того, как вся страна вздрогнула от ужаса и начала задавать вопросы — как так получилось, как так была выстроена информационная политика США, что все государство, гражданское общество и население США не имели представление о физическом состоянии Байдена», — считает она.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что США откажутся от идеи размещения американских ракет в ФРГ. Подобные действия она назвала «недопустимыми» и предупредила, что ответ России будет жестким и адекватным.