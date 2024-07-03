Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не может участвовать в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта в качестве посредника, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».

«Нет, невозможно», — ответил Песков на вопрос журналистов.

При этом Песков подтвердил, что Эрдоган и Путин обсуждали конфликт на Украине в ходе двусторонних переговоров, состоявшихся на полях саммита ШОС в Астане. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что их встреча стала результатом обоюдной инициативы. Разговор продлился около двух часов.

Путин и Эрдоган обсудили вопросы экономического взаимодействия, в том числе — в энергетической сфере, а также туристический поток из России в Турцию, который достиг в 2023 году рекордных показателей в 6,3 млн человек.

Владимир Путин также пообещал своему коллеге найти возможность для того, чтобы согласовать графики и посетить Турцию. В ответ Эрдоган отметил, что ждет российского президента у себя в гостях “в самое кратчайшее время”.

Прошедшие в Астане переговоры стали первой встречей Путина и Эрдогана с сентября 2023 года, когда глава Турции принял участие в переговорах в Сочи.

«Очень рад вас видеть, господин президент, мы регулярно с вами в контакте, обмениваемся мнениями по ситуации между нашими странами, ситуации в регионе, в мире в целом на регулярной основе. Но действительно давно не виделись, очень рад нашей личной встрече», — сказал Путин.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что несмотря на долгое отсутствие личных контактов, телефонная дипломатия между странами продолжалась, а члены правительств России и Турции оставались на связи друг с другом.

О возможном посредничестве Турции в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта в марте 2024 года написал телеграм-канала «Легитимный» (более миллиона подписчиков). Авторы канала заявили, что с конца 2023 года якобы реализуется новый проект перемирия при посредничестве Эрдогана.

«Легитимный» сообщил со ссылкой на анонимный источник, что предложение о «Стамбульских соглашениях» в переработанном издании было отвергнуто властями Украины. Советник главы офиса украинского президента Дарья Заривная назвала публикации об этом «российской дезинформацией». В России информацию об этом также не подтверждали.