Украинский конфликт был бы моментально завершен, если бы Киев осуществил вывод своих военных формирований из четырех областей, чья принадлежность к России зафиксирована на конституционном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью изданию Le Point.

Речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, которые по итогам референдумов, проведенных осенью 2022 года, вошли в состав России. Киев продолжает считать эти территории частью Украины.

«Если бы Украина вывела свои войска из этих четырех регионов, то да [конфликт завершится]. Все четыре региона закреплены в нашей конституции как неотъемлемые части России», — сказал Песков, отвечая на вопрос о перспективах быстрого урегулирования конфликта.

Кроме того, он отметил, что все военные обозреватели сходятся во мнении, что инициатива на поле боя находится на стороне России. Он заверил, что российские войска продолжают и будут продолжать проведение военной операции.

«Еще до февраля 2022 года мы стремились урегулировать этот вопрос мирным путем — тогда [президент России Владимир] Путин предложил начать переговоры. Сегодня ведутся разговоры о мире с американцами. Однако европейцы настаивают на войне, тогда как мы намерены достичь своих целей. Будь то мирным путем или военным — мы их достигнем», — добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, обеспечение безопасности одного государства не должно происходить за счет создания угрозы безопасности другому. В частности, стремление гарантировать безопасность Украины путем ее интеграции в НАТО ведет к ослаблению безопасности России.

«Украина должна иметь нейтральный статус. Кроме того, необходимо признание территориальной реальности», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также заверил, что отставка украинского президента Владимира Зеленского не входит в число требований России в рамках урегулирования, однако любые подписанные им документы могут быть оспорены в будущем.

«Даже если бы соглашение с Зеленским было подписано сегодня, позже в Украине люди могли бы выступить и юридически оспорить его легитимность», — сказал он.

Также Песков заявил, что Европа стремится к продолжению конфликта, а не к переговорам, и на данный момент у России с ней отсутствуют совпадающие позиции. Он добавил, что Москва не намерена силой заставлять европейцев садиться за стол переговоров.

Представитель Кремля также отметил, что Европа не проявила признаков самостоятельности.

«Казалось, будто вся Европа действовала в интересах администрации [предыдущего президента США Джо] Байдена! Европа не является суверенной — она выполняла указания, исходящие из Вашингтона, словно каждый президент или премьер-министр был советником Байдена. До настоящего момента ключевая роль принадлежала именно США», — пояснил он.

Среди прочего Песков ответил на вопрос о вероятном конфликте со странами Балтии. По его словам у Москвы нет планов нападать на кого-либо, а территориальных претензий к странам региона у России нет.

«У нас не было и нет никаких проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, которые присоединились к НАТО», — заверил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что, «к счастью, ни в странах Балтии, ни в Финляндии не ведут огонь по русским из танков и самолетов, как это происходит в Донбассе с 2014 года».