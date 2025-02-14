Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления украинского лидера Владимира Зеленского о якобы попадании российского дрона по Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Представитель Кремля назвал обвинение Москвы в ударах по энергетическому объекту «очередной подтасовкой», пишет ТАСС.

«По поводу Чернобыля я не располагаю точной информацией. Знаю одно: не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, российские военные не делают этого.

Ранее Зеленский заявил, что ночью российский беспилотник якобы атаковал защитный саркофаг, изолирующий аварийный энергоблок ЧАЭС.

По данным МАГАТЭ, около 01:50 в ночь на 14 февраля сотрудники агентства услышали взрыв в стороне защитной оболочки, которая изолирует разрушенный в результате аварии 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. В агентстве отметили, что за взрывом последовало возгорание.