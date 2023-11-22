«Со временем» президент России Владимир Путин посетит Чечню, куда его недавно приглашал глава республики Рамзан Кадыров. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

«[Кадыров] его пригласил. И со временем когда-то, конечно, [Путин] приедет. Он же ездит в регионы», — напомнил представитель Кремля.

Реагируя на замечание о том, что президент давно не посещал Чечню, Песков улыбнулся и заверил: «Ну будет». При этом конкретные сроки возможной поездки Путина в республику его пресс-секретарь не назвал, пояснив, что «сейчас очень напряженная повестка».

С приглашением приехать в Чечню Кадыров обратился к президенту 20 ноября, выступая на торжественной церемонии передачи новой техники для общественного транспорта российским регионам. Он утверждал, что чеченские старейшины «ругают» его за долгий перерыв в визитах главы государства.

«Я хотел бы передать от наших старейшин слова такие, что они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. Вы все сделали для нас, восстановили не только автовокзалы, аэропорт, но и всю остальную инфраструктуру. Но вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают и просили вам передать, чтобы вы приехали к нам», — сказал Кадыров.

Путин принимал участие в этой церемонии в формате видеоконференции. Он поблагодарил главу Чечни, отметив, что все в республике сделано «руками талантливого, трудолюбивого, чеченского народа», но на приглашение не ответил.

В 2019 году Кадыров утверждал, что президента ждут в Чечне в 2020 году, и Путин тогда заверял, что обязательно приедет. При этом последний раз он посещал республику в декабре 2011 года, занимая пост премьер-министра в период президентства Дмитрия Медведева.

В период его пребывания в Грозном состоялось заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, основными темами которого были развитие малого и среднего бизнеса, реализация инвестиционных проектов и улучшение ситуации на рынке труда.

«У меня очень хорошие отношения и с президентом, и с председателем правительства России. Они оба поддерживают меня, поддерживают усилия по возрождению Чечни, приезжают к нам, и когда нам трудно, всегда помогают нам. <…> Когда у меня были самые трудные времена в жизни, и возникал вопрос, что будет завтра, мне очень сильно помог Владимир Владимирович Путин», — рассказывал тогда Рамзан Кадыров, называя премьер-министра своим кумиром.

Обещание приехать в Чечню и осмотреть восстановленный Грозный Путин дал Кадырову примерно за месяц до визита. Позднее, в ходе прямой линии, которая в 2011 году состоялась 15 декабря, президент высоко оценивал вклад Кадырова в развитие республики, упоминая, что при ее восстановлении «коррупционная составляющая» являыется минимальной. Он также напоминал, что еще сравнительно недавно Грозный сравнивали со Сталинградом после Великой Отечественной войны.