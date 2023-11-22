«Со временем» президент России Владимир Путин посетит Чечню, куда его недавно приглашал глава республики Рамзан Кадыров. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.
«[Кадыров] его пригласил. И со временем когда-то, конечно, [Путин] приедет. Он же ездит в регионы», — напомнил представитель Кремля.
Реагируя на замечание о том, что президент давно не посещал Чечню, Песков улыбнулся и заверил: «Ну будет». При этом конкретные сроки возможной поездки Путина в республику его пресс-секретарь не назвал, пояснив, что «сейчас очень напряженная повестка».
С приглашением приехать в Чечню Кадыров обратился к президенту 20 ноября, выступая на торжественной церемонии передачи новой техники для общественного транспорта российским регионам. Он утверждал, что чеченские старейшины «ругают» его за долгий перерыв в визитах главы государства.
«Я хотел бы передать от наших старейшин слова такие, что они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. Вы все сделали для нас, восстановили не только автовокзалы, аэропорт, но и всю остальную инфраструктуру. Но вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают и просили вам передать, чтобы вы приехали к нам», — сказал Кадыров.
Путин принимал участие в этой церемонии в формате видеоконференции. Он поблагодарил главу Чечни, отметив, что все в республике сделано «руками талантливого, трудолюбивого, чеченского народа», но на приглашение не ответил.
В 2019 году Кадыров утверждал, что президента ждут в Чечне в 2020 году, и Путин тогда заверял, что обязательно приедет. При этом последний раз он посещал республику в декабре 2011 года, занимая пост премьер-министра в период президентства Дмитрия Медведева.
В период его пребывания в Грозном состоялось заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, основными темами которого были развитие малого и среднего бизнеса, реализация инвестиционных проектов и улучшение ситуации на рынке труда.
«У меня очень хорошие отношения и с президентом, и с председателем правительства России. Они оба поддерживают меня, поддерживают усилия по возрождению Чечни, приезжают к нам, и когда нам трудно, всегда помогают нам. <…> Когда у меня были самые трудные времена в жизни, и возникал вопрос, что будет завтра, мне очень сильно помог Владимир Владимирович Путин», — рассказывал тогда Рамзан Кадыров, называя премьер-министра своим кумиром.
Обещание приехать в Чечню и осмотреть восстановленный Грозный Путин дал Кадырову примерно за месяц до визита. Позднее, в ходе прямой линии, которая в 2011 году состоялась 15 декабря, президент высоко оценивал вклад Кадырова в развитие республики, упоминая, что при ее восстановлении «коррупционная составляющая» являыется минимальной. Он также напоминал, что еще сравнительно недавно Грозный сравнивали со Сталинградом после Великой Отечественной войны.
- Первую поездку в Чечню Путин совершил в октябре 1999 года, будучи главой правительства. По поручению президента Бориса Ельцина он проинспектировал воинские части вблизи зоны боевых действий.
- В качестве президента Путин впервые посетил республику в новогоднюю ночь с 1999 на 2000 годы, побывав в Гудермесе. В ходе той поездки он наградил отличившихся военных, вручив им ценные подарки.
- Три месяца спустя, в марте 2000 года, Путин приезжал в Чечню на проводы 331-го полка 98-й Костромской дивизии в пункт постоянной дислокации в Кострому.
- Следующая его поездка в Чечню состоялась 14 апреля 2001 года. Путина на вертолете доставили в район высоты 776,0, где 1 марта погибла шестая рота десантников Псковской дивизии ВДВ. Президент открыл там памятник павшим солдатам и возложил цветы на место их гибели.
- В 2004 году Путин ездил в Чечню дважды — 11 мая и 22 августа, а в декабре 2005 года посетил Грозный и принял там участие в заседании новоизбранного состава республиканского парламента.