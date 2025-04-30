Срок действия требования об обязательной продаже валютной выручки для российских экспортеров, который истекает 30 апреля, планируется продлить. Об этом РБК сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будет принято решение о продолжении действия этого инструмента. Вместе с тем востребованность этого механизма сейчас не столько велика», — сказал он.

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки в октябре 2023 года. Эту меру ввели для обеспечения стабильности курса рубля.

Механизм предусматривает зачисление на счета в России не менее 40% валютной выручки экспортеров. Из них как минимум 90% должны продаваться на внутреннем рынке.

В конце апреля 2024 года правительство продлило действие меры на год. Тогда в кабмине напомнили, что требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

В середине апреля замминистра финансов России Алексей Моисеев говорил, что Минфин предлагал продлить действие указа на один год, уточнив ряд норм. Как отметил Моисеев, правительство поддержало предложение Минфина, но Центробанк имеет замечания к продлению на год требования о продаже валютной выручки и в нынешней ситуации не поддерживает его пролонгацию.