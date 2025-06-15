«Авгиевы конюшни» двусторонних отношений России и США «слишком грязные», поэтому их приходится долго убирать. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом «России 24» Павлом Зарубиным.

Зарубин напомнил, что с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США прошло более полугода. В связи с этим журналист задался вопросом, что мешает продвинуться в отношениях Москвы и Вашингтона «теми темпами, о которых он [американский лидер] когда-то сам и заявлял».

Песков ответил, что «очень большая инерция все-таки есть».

«Ну и <…>, скажем так, авгиевы конюшни наших двусторонних отношений слишком грязные, долго их убирать», — подчеркнул представитель Кремля.

11 июня Песков говорил, что в двусторонних отношениях России и США очень много «завалов», поэтому «вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты». Вместе с тем он отметил, что «сложная поэтапная работа» будет продолжаться.

«Россия и США напрямую осуществляют контакт для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях», — указал он.

Об устранении «раздражителей» в российско-американских отношениях заявлял и посол России в США Александр Дарчиев. В разговоре с ТАСС он утверждал, что Москва и Вашингтон приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях. Ближайшая встреча, по словам Дарчиева, должна состояться в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что даты нового раунда переговоров по «раздражителям» в Москве пока нет.

«Как только будет дата и логистика, потому что действительно вопросов было очень много, мы обязательно ей с вами поделимся», — пояснила она.

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в беседе с ТАСС назвал перенос консультаций из Стамбула в Москву и Вашингтон «позитивным сигналом». По мнению эксперта, такое решение демонстрирует «повышение доверия между двумя сторонами», а также их готовность «говорить по существу».