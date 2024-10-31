Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал символической сумму иска российских телеканалов к Google в размере 2 ундецеллионов рублей (число с 36 нулями). Его слова приводит телеграм-канал радиостанции «Маяк».

«Хотя это конкретно сформулированная сумма — я даже не могу это число произнести — скорее она исполнена символизмом. <…> Это должно стать поводом для руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что может сделать компания», — сказал Песков.

Иск 17 российских каналов к Google связан с отказом американской корпорации восстановить их аккаунты на YouTube. По данным РБК, среди пострадавших по делу в качестве третьих лиц указаны телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Телеканал 360», «Фонд православного телевидения», а также ИП Симоньян М. С., представляющее YouTube-канал главреда РИА Новости Маргариты Симоньян.

Ранее суд обязал Google восстановить аккаунты российских телеканалов на YouTube в течение девяти месяцев. Неисполнение требований влечет начисление ежедневного штрафа в размере 100 тыс. рублей, затем сумма еженедельно удваивается.

Ограничения по общей сумме штрафа не установлено, решение действует до тех пор, пока Google не удовлетворит требование суда. YouTube-аккаунты всех российских госканалов были заблокированы после начала военной операции на Украине.