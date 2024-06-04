Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами отрицательно ответил на вопрос, есть ли у главы государства Владимира Путина резиденция на Алтаею, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал информацию о пожаре якобы в резиденции президента.

«Официальная резиденция президента — это те, которые относятся к Управлению делами президента РФ, Федеральной службе охраны. Среди них упомянутого объекта нет», — сказал представитель Кремля.

30 мая местный блогер Амыр Айташев сообщил о пожаре в Онгудайском районе республики, где якобы находится резиденция Путина.

Песков не стал комментировать этот инцидент, объяснив, что «это не имеет отношения» к Кремлю.

«Нет такого официального объекта», — сказал он, отметив, что не располагает данными о возгорании.

На месте, где произошел пожар, официально расположен санаторно-курортный комплекс «Алтайское подворье».

На туристическом сайте «Добро пожаловать на Алтай» говорится, что «из-за закрытости территории и скудной информации во время строительства, комплекс в народе получил название «Путинской дачи»».

По данным «Ъ», ООО «Алтайское подворье» входит в структуру ОАО «Газпром нефти» и создавалось для строительства туристического комплекса с одноименным названием в Онгудайском районе. В «Газпроме» говорили, комплекс запущен в начале 2011 года. В него входят огороженные лесные угодья и ферма по разведению маралов.

В 2009 году, занимая должность премьер-министра России, Путин четыре дня провел на Алтае. Он тогда облетел на вертолете Онгудайский район и пообещал республике поддержку в развитии туризма на федеральном уровне.

В 2015 году президент России был на Алтае вместе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. По словам Пескова, они останавливались в гостевом туристическом доме «Газпром нефти».