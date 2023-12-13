Бывшая вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина призналась в программе RTVI «Легенда», что не может слушать песни таких исполнителей как Shaman и Полина Гагарина из-за их «надрывной» манеры исполнения.

«Shaman — это ужасно совершенно. Прости Господи, что я так говорю, но не нравится мне. Мне даже больше импонирует какая-то Инстасамка, понимаете, чем вот эта Гагарина. Красавица она, конечно, но вот это пение вечно надрывное — мне тяжело [выносить]», — сказала она.

Свой музыкальный вкус Разина объяснила тем, что выросла в музыкальной культуре, где было принято мягкое пение, и в качестве примера напела песню «Эта ночь» из репертуара «Миража.

«Мы не орали: «Разлука, твою мать, караул». Я понимаю, конечно, что так горлу хорошо… Или вот эта , как ее, кто у нас орет? Слава — «Одиночество, сука». «Мать твою» еще добавь туда же, в текст. Это такие гортанные, горлопанные песни. Я просто не могу слушать, у меня внутри все переворачивается, выворачивается наизнанку, мясорубит меня очень сильно», — добавила певица.

По словам Разиной, о молодых талантах она узнает от дочери, которая как и она сама предпочитает рок-музыку.

«Как правило у нас вкусы совпадают, потому что мы воспитаны в одной ячейке общества, предпочтения у нас одинаковые, нам нравится рок-музыка. Из наших ребят ей нравится очень Rock Privet, безусловно очень талантливые ребята», — заявила она.

Также в интервью RTVI Светлана Разина рассказала, что не одобряет концертные выступления артистов на фронте перед участниками спецоперации.