Петербургский районный суд обязал ЗАГС внести изменения в запись о рождении мужчины по имени Станислав, чтобы он стал женщиной по имени Юлия. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

По ее словам, Юлия, родившаяся в 1999 году в ХМАО, в 2022 году в ходе «половой переориентации» решила стать Станиславом. В мае 2023 года она принесла в ЗАГС Москвы справку о своей принадлежности к мужскому полу, чтобы изменить личные данные в записи о рождении.

Через месяц, в июне 2023-го, Станислав пришел в ЗАГС со справкой об обратной «переориентации», но получил отказ в изменении личных данных на Юлию без врачебного заключения, которое предоставить не мог. В июле 2023 года в России был принят закон о запрете смены пола. После этого Станиславу пришлось обращаться в суд.

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На суде выяснилось, что при «половой переориентации» Юлии в Станислава никакого хирургического вмешательства не проводилось. Предоставленная Юлией справка от акушера-гинеколога подтвердила ее «женский гендер по соответствию наружных половых органов». С учетом этого всего суд постановил внести изменения в актовую запись о рождении, приведя содержащиеся там данные в соответствие с реальностью.

Запрет на смену пола в России

Законопроект о запрете смены пола хирургическим и юридическим путем был внесен в Госдуму в конце мая 2023 года группой из почти 400 депутатов, 14 июля его приняли в третьем, окончательном чтении.

Этот закон запрещает любые медицинские вмешательства (хирургические операции и применение лекарственных препаратов) для формирования первичных или вторичных половых признаков другого пола, а также смену пола в документах государственного образца.

Под действие запрета не попадает лечение врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Однако такое лечение, согласно закону, может проводиться только с разрешения врачебной комиссии.

Также закон предусматривает аннулирование брака при смене пола одним из супругов и запрет на усыновление/попечительство детей людям, сменившим пол.