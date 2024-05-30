В Смоленске суд приговорил петербуржца, который хотел воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 13 годам колонии по делу о государственной измене. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ России по Смоленской области.

Согласно материалам дела, в феврале 2022 года после начала боевых действий на Украине житель Санкт-Петербурга решил присоединиться к организации, признанной в России террористической и запрещенной, чтобы в дальнейшем отправиться воевать на стороне ВСУ. По информации ТАСС, мужчина хотел вступить в «Легион «Свобода России»*.

По версии следствия, мужчина заполнил анкету организации, в которой рассказывал о своих боевых навыках, а после ее одобрения отправился на Украину через Беларусь. В июне 2022 года белорусские пограничники задержали петербуржца за попытку незаконно перейти границу, после чего депортировали его в Россию.

Суд признал мужчину виновным по трем статьям — приготовление к совершению преступления (ч. 3 ст. 30 УК РФ), участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и государственная измена (ст. 275 УК РФ).

Обвиняемому назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину оштрафовали на 200 тыс. рублей.

В сообщении пресс-службы судов Смоленской области сказано, что фигурантом уголовного дела является мужчина по фамилии Голдычев. По данным ТАСС, ему 51 год.

*организация признана террористической и запрещена на территории России