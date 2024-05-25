На Народной улице в Санкт-Петербурге мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции и забаррикадировался в квартире, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. До этого злоумышленник выстрелил в продавца ближайшего магазина, который две недели назад сделал ему замечание.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно из травматического оружия, в квартире дома на Народной улице. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции, однако вооруженный мужчина при виде стражей порядка «произвел выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире».

«В настоящее время полицейскими совместно с Росгвардией принимаются меры по задержанию правонарушителя», — подчеркивается в пресс-релизе.

По данным «Фонтанки», стрелявший — 59-летний уроженец Грозного (Чечня), который в середине 90-х проходил по делу об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. В квартире на Народной улице он прописан с 2019 года.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева пишет, что стрелок — это 59-летний Лечи Алханов, уроженец Чечено-Ингушской АССР. «Он имеет умственное отклонение и проходил стационарное лечение», — уточнил Дудаев. По его словам, Алханов страдает «тяжелыми заболеваниями, включая психические», и неоднократно «наблюдался в соответствующих медучреждениях».

«Фонтанка» сообщила, что информация о стрельбе поступила в полицию от продавца магазина, торгующего инвентарем для рыбалки. Он рассказал, что в него из травматического пистолета выстрелил посетитель, которому он две недели назад сделал замечание за курение в общественном месте.

Продавца госпитализировали с огнестрельным ранением, ушибленной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По предварительной информации, состояние раненого удовлетворительное.

Изначально «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев утверждала, что в заложниках у стрелка находится его жена. Позже стало известно, что жену вывела полиция, а мужчина, оставшись один, «ходит по квартире с оружием в руках, периодически выглядывая из окна лоджии».

Соседи охарактеризовали супругов положительно: по их словам, конфликтов и громких скандалов в семье не было. В 16:10 по местному времени (совпадает с мск) «Фонтанка» опубликовала кадры, на которых видно, как злоумышленник стреляет из окна. «Mash на Мойке» тоже публикует видео, где слышны выстрелы. «Опять стреляет!» — говорит голос за кадром.

По данным Mash, злоумышленник во время стрельбы попал по детской площадке, но ни в кого не попал. Из дома, где засел стрелок, полицейские вывели жителей соседних квартир. После этого в дом зашел СОБР, и в подъезде, по словам очевидцев, «послышались хлопки».