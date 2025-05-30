Смольнинский районный суд отправил в СИЗО двух петербурженок — Ольгу Брынцеву и Алену Васильеву — по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213). Причиной стало видео, на котором Васильева помочилась на российский паспорт и подтерлась им.

По версии следствия, днем 28 мая девушки пришли на остановку рядом со станцией «Площадь Александра Невского», где Алена Васильева, «цинично пренебрегая общепринятыми правилами поведения в общественном месте», стала нецензурно выражаться и «помочилась на паспорт гражданина» России «по мотиву политической и идеологической ненависти». Аналогичным образом девушка поступила с российским гербом, изображенным на обложке и первой странице паспорта.

Ольга Брынцева записывала происходящее на камеру, позже ролики были опубликованы в телеграме с предоставлением свободного доступа к записи. Объединенная пресс-служба судов отмечает, что таким образом арестованные выразили «неуважение к обществу».

В тот же день официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании 22-летней жительницы Выборгского района, «совершившей циничные действия по отношению к государственной символике и умышленно повредившей свой паспорт».

«Кощунственный поступок, видеозапись которого попала в Интернет, вызвал возмущение общественности. <…> В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении девушки уголовного дела по статьям 213 и 329 УК», — писала Волк в своем телеграм-канале.

Участница видео извинилась перед всеми, кто видел это видео и кого оно задело. Волк уточнила, что ее задержали по месту жительства. На следующий день официальный представитель МВД заявила о 22-летней девушке, снимавшей скандальные ролики. По ее словам, она сняла свою подругу в пьяном состоянии и сама предложила опубликовать видео.

В результате девушек арестовали до конца июля. Им грозит до семи лет лишения свободы.