Итальянский певец Аль Бано (настоящее имя Альбано Антонио Карризи), исполнитель хита Felicità, рассказал о приглашении на концерт в Москве по случаю предполагаемого мирного соглашения по Украине. Мероприятие якобы планируется провести в конце лета или начале осени 2025 года. Об этом он заявил в интервью Ansa.

«Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России <…> и который сказал мне: “Готовься к концу августа или началу сентября, потому что мы сделаем концерт за мир”. <…> Концерт мира пройдет на Красной площади в Москве. Это замечательная новость», ― сказал исполнитель.

Аль Бано добавил, что, судя по новостям о состоявшемся разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, «что-то произошло и произойдет».

В интервью Rai Radio1 певец заявил, что о якобы готовящемся «концерте мира» в Москве ему сообщил в текстовом сообщении некий российский бизнесмен, который, по словам Аль Бано, познакомил его с президентом России Владимиром Путиным. Со слов исполнителя, его собеседник заявил, что мероприятие пройдет «самое позднее» в начале сентября. «И я абсолютно убежден, что так и будет», — сказал Аль Бано.

О планах выступить в Москве певец также сообщил ТАСС, однако в публикации не говорится, что это может быть связано с ожидаемым заключением мира. Агентство отмечает, что в марте российские и итальянские исполнители могут принять участие в концерте, посвященном певцу и композитору Тото Кутуньо, умершему в 2023 году.

Политолог Сергей Марков, комментируя заявление Аль Бано, отметил, что эта новость «отражает вовсе не планы Кремля», а «слухи и настроения и ожидания».

Аль Бано не первый раз высказывается о желании выступить в России. В ноябре он заявил, что мечтает выступить на Красной площади после окончания конфликта на Украине. Также он говорил, что хотел бы выступить в Донбассе, отметив, что этот регион «всегда был русским».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова Аль Бано, заявил, что российская сторона сможет обеспечить безопасность певца, если он захочет приехать в Донбасс. Изначально Аль Бано осуждал военную операцию на Украине. В 2019 году Минкульт Украины внес певца в список лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности».