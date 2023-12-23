Российского певца Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдову, где у него должен был состояться концерт. В разговоре с РБК Иракли заявил, что считает отказ «какими-то политическими играми». Ранее в комментарии изданию Canal 5 он отмечал, что пограничники не дали ему никаких объяснений.

По словам Иракли, правоохранители заявили, что отказ на въезд в Молдову будет применяться к артисту «не всегда». «Девушка пограничница <…> попросила не обижаться. Я говорю, что я понимаю, что такое может быть, хотя не понимаю причин», — объяснил певец.

Кроме того, артист утверждает, что на границе от него потребовали подписать документы на румынском языке без предоставления переводчика. По его словам, после этого он связался с организатором концерта.

«Я <…> спросил [у организатора], что мне делать — подписывать или не подписывать, на что он сказал, что сейчас может быть решиться и меня все-таки пустят. <…> Ждал минут, 10 мне позвонил организатор, сказал, что вопрос, к сожалению, не решится и надо подписывать», — рассказал певец.

Иракли добавил, что сказал пограничникам, что не понимает ничего из написанного, однако они сказали, что «ну, вот так надо». «Возможно, я уже что-то должен, но надеюсь нет», — пошутил певец.

Он также отметил, что решение пограничников его удивило, потому что в прошлый раз он по этим же документам, с грузинским паспортом, свободно проехал в Молдову. «Выступили в Гагаузии и все было шикарно, а в этот раз по этим же документам [не пустили] без объяснений», — отметил он.

«Грустно, что люди собирались прийти на концерт, я специально прилетел, чтобы подарить людям праздник, и это не состоялось по каким-то не имеющим к музыке, творчеству причинам», — отметил исполнитель.

Певца Иракли не пустили в Молдову 23 декабря. За последние стуки в пересечении границы отказали еще 28 людям, отметила пресс-атташе пограничной полиции Раиса Новицки. Источники Canal 5 указывали, что все документы Ираклия были в порядке. Артист должен был выступать в Кишиневе 23 и 24 декабря.