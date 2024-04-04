Певец Виктор Салтыков заявил в программе RTVI «Легенда», что считает Аллу Пугачеву патриоткой и верит Юрию Шевчуку больше, чем Ярославу Дронову (Shaman).

«Я к Шаману как к артисту отношусь, ну, по-своему. Он хороший певец, может быть, да, но я не считаю, что он какой-то очень такой прямо человек без плохого… Он с хорошим голосом, с хорошей музыкальной подачей. Но, мне кажется, его вовремя подхватили просто в данный момент. Ему просто дали возможность сегодня как бы повлиять на молодежь <…> Я не совсем верю этому образу. Вот Шевчуку <…> я верю больше», — сказал Салтыков.

По его словам, он согласен с высказыванием Шевчука о патриотизме. «Он правильно сказал на одном из концертов, я так же думаю: «Патриотизм вот как раз в том, что эта бабушка, которая на рынке стоит с трясущимися руками продает свои овощи, которые она вырастила в своем огородике». В этом-то и заключается вся сущность наша», — добавил Салтыков.

Он назвал примером патриотизма то, как люди массово сдавали кровь в помощь пострадавшим после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Вот это патриотизм, я считаю. И патриотизм — когда мы хаем что-то, и когда мы недовольны вот этим, что происходит сегодня на самом деле, и когда мы критикуем какие-то вещи, не переходя на личности и оскорбления <…> Мы все люди одной страны. И даже кто уехал — нельзя так вот тоже иногда к ним относиться неправильно», — продолжил Салтыков.

По его словам, среди артистов «какой-то идет междусобойчик иногда».

«Одни гонят на этих, эти на этих. Даже великая Алла Борисовна попала под это все. Мне кажется, Алла Борисовна — такая же патриотка», — сказал Салтыков.

Он подчеркнул, что очень любит и уважает Пугачеву и «не сторонник, чтобы ее кто-то гнобил». «Когда Алла Борисовна сказала про Стаса Михайлова словцом своим любимым — ну, и хорошо сказала. Ну, а чего? Может быть, так оно и есть. Потому что сначала такой, потом такой. Когда люди играют в эту игру — и вашим, и нашим — тоже нехорошо», — заявил Салтыков.