Вечером 22 марта вооруженные люди устроили стрельбу в концертом зале «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт рок-группы «Пикник». По данным ФСБ, погибли 40 человек, более ста получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Как трагедию восприняли российские звезды, выступавшие в «Крокус Сити Холле», — в подборке RTVI.

Сегодня в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить. <…> Музыканты и менеджмент группы живы и находятся в безопасности.

Концертный директор «Пикника» Юрий Чернышевский (в комментарии Shot)

Мы эвакуировались, в безопасности. Слышали хлопки, скорее всего, это были выстрелы. Публика только собралась, думаю, это была случайность, что именно перед нашим концертом.

Комик Сергей Светлаков

Артист находился в здании во время начала стрельбы.

Мы живы…всем здоровья. Соболезнования всем кто пострадал… это был ужас.

Спортивный комментатор Виктор Гусев (в комментарии «Советскому спорту»)

Также находился в «Крокусе», когда произошел теракт.

Со мной все хорошо, мы с женой в безопасности. Не беспокойтесь, все нормально. Мы вовремя успели покинуть здание.

Певец Филипп Киркоров (в инстаграме*)

Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова… Для нас, для артистов, «Крокус Сити Холл», концертный зал им. Муслима Магомаева — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас как никогда мы должны все сплотиться. <…> Страшный вечер. Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь!

Шоумен Максим Галкин** (в инстаграме*)

Ужасающая трагедия в Крокусе. Нет слов. Глубокие соболезнования семьям погибших. Мои мысли сейчас с пострадавшими. Дай Бог вам справиться с этой бедой.

Певец Олег Газманов (в инстаграме*)

Произошла страшная трагедия! Нет ни заложников, ни требований. Теракт направлен на истребление мирных людей. Наши враги хотят нас запугать и посеять панику, но этого не будет. Мы выстоим!

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская

Невероятное горе в «Крокусе» <…>. Я 12 лет провожу там концерты и знаю эту площадку наизусть… У нас каждый концерт 200 чел было охраны от Крокуса. Не понимаю, как такое могло произойти… слезы и боль.

Певец Григорий Лепс (в инстаграме*)

Страшная трагедия в концертном зале Крокус Сити Холл…

Пусть будут прокляты те, кто это сделал!

Пусть будут прокляты те, кто это организовал!

Пусть будут прокляты те, кто это проплатил!

И пусть будут прокляты те, кто об этом знал, и не предупредил!

Гореть вам в аду!

Каждого ждет возмездие!

Певец Стас Пьеха (в инстаграме*)

То, что происходит сейчас ― это бесчеловечно, чудовищно, уродливо… какая трагедия!!! Какой кошмар! Молимся за тех, кто все еще в здании! Помоги им Господь!

Вокалист группы «Руки вверх» Сергей Жуков (в инстаграме*)

Друзья… у меня трясутся руки. То, что случилось сегодня в Крокусе ― ужасно. Представить и осознать такое совершенно невозможно… <…> Послезавтра нас должны были ждать в Саратове. Но когда происходит такое, мы не можем продолжать петь и веселить людей. <…> Мы переносим этот концерт.

Певица Полина Гагарина (в инстаграме*)

Я приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Сейчас нет слов… страшное горе.

Певица Зара (в инстаграме*)

Бесчеловечно… Эта трагедия могла коснуться каждого. <…> Молюсь за каждого, кому еще угрожает опасность.

Певица Жасмин (в фейсбуке*)

Сложно поверить в реальность происходящего, страшная трагедия… Крокус давно стал для артистов родным залом, почти родным уютным домом, сколько теплых встреч прошло здесь у зрителей с любимыми музыкантами, столько светлых воспоминаний у нас, артистов, о времени, проведенном в этих стенах, — и вдруг такое чудовищное несчастье…

Певица Валерия (в инстаграме*)

Столько невинных людей лишились жизни! Столько людей оказались свидетелями этого ада! Любимого зала тоже больше нет. Этот подлый теракт должен быть осужден всем миром.

Актер, телеведущий Оскар Кучера

Я только что забрал жену из Крокуса. Я сам уехал оттуда за 15 минут до начала стрельбы. Сидел в паркинге. <…> Поймал себя на мысли, что мне было страшно только за жену. Я реально готов взять оружие и мочить этих выродков. И любых выродков, кто придет к нам.

Певица Любовь Успенская (в фейсбуке*)

Теракт в Крокус Сити Холле сегодня — это большая трагедия для всех нас. Я опустошена, разбита и скорблю вместе с вами.

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