Вечером 22 марта вооруженные люди устроили стрельбу в концертом зале «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт рок-группы «Пикник». По данным ФСБ, погибли 40 человек, более ста получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Как трагедию восприняли российские звезды, выступавшие в «Крокус Сити Холле», — в подборке RTVI.
Группа «Пикник» (во «ВКонтакте»)
Сегодня в «Крокус Сити Холле» произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить. <…> Музыканты и менеджмент группы живы и находятся в безопасности.
Концертный директор «Пикника» Юрий Чернышевский (в комментарии Shot)
Мы эвакуировались, в безопасности. Слышали хлопки, скорее всего, это были выстрелы. Публика только собралась, думаю, это была случайность, что именно перед нашим концертом.
Комик Сергей Светлаков
Артист находился в здании во время начала стрельбы.
Мы живы…всем здоровья. Соболезнования всем кто пострадал… это был ужас.
Спортивный комментатор Виктор Гусев (в комментарии «Советскому спорту»)
Также находился в «Крокусе», когда произошел теракт.
Со мной все хорошо, мы с женой в безопасности. Не беспокойтесь, все нормально. Мы вовремя успели покинуть здание.
Певец Филипп Киркоров (в инстаграме*)
Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова… Для нас, для артистов, «Крокус Сити Холл», концертный зал им. Муслима Магомаева — наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас. Сейчас как никогда мы должны все сплотиться. <…> Страшный вечер. Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь!
Шоумен Максим Галкин** (в инстаграме*)
Ужасающая трагедия в Крокусе. Нет слов. Глубокие соболезнования семьям погибших. Мои мысли сейчас с пострадавшими. Дай Бог вам справиться с этой бедой.
Певец Олег Газманов (в инстаграме*)
Произошла страшная трагедия! Нет ни заложников, ни требований. Теракт направлен на истребление мирных людей. Наши враги хотят нас запугать и посеять панику, но этого не будет. Мы выстоим!
Продюсер Димы Билана Яна Рудковская
Невероятное горе в «Крокусе» <…>. Я 12 лет провожу там концерты и знаю эту площадку наизусть… У нас каждый концерт 200 чел было охраны от Крокуса. Не понимаю, как такое могло произойти… слезы и боль.
Певец Григорий Лепс (в инстаграме*)
Страшная трагедия в концертном зале Крокус Сити Холл…
Пусть будут прокляты те, кто это сделал!
Пусть будут прокляты те, кто это организовал!
Пусть будут прокляты те, кто это проплатил!
И пусть будут прокляты те, кто об этом знал, и не предупредил!
Гореть вам в аду!
Каждого ждет возмездие!
Певец Стас Пьеха (в инстаграме*)
То, что происходит сейчас ― это бесчеловечно, чудовищно, уродливо… какая трагедия!!! Какой кошмар! Молимся за тех, кто все еще в здании! Помоги им Господь!
Вокалист группы «Руки вверх» Сергей Жуков (в инстаграме*)
Друзья… у меня трясутся руки. То, что случилось сегодня в Крокусе ― ужасно. Представить и осознать такое совершенно невозможно… <…> Послезавтра нас должны были ждать в Саратове. Но когда происходит такое, мы не можем продолжать петь и веселить людей. <…> Мы переносим этот концерт.
Певица Полина Гагарина (в инстаграме*)
Я приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Сейчас нет слов… страшное горе.
Певица Зара (в инстаграме*)
Бесчеловечно… Эта трагедия могла коснуться каждого. <…> Молюсь за каждого, кому еще угрожает опасность.
Певица Жасмин (в фейсбуке*)
Сложно поверить в реальность происходящего, страшная трагедия… Крокус давно стал для артистов родным залом, почти родным уютным домом, сколько теплых встреч прошло здесь у зрителей с любимыми музыкантами, столько светлых воспоминаний у нас, артистов, о времени, проведенном в этих стенах, — и вдруг такое чудовищное несчастье…
Певица Валерия (в инстаграме*)
Столько невинных людей лишились жизни! Столько людей оказались свидетелями этого ада! Любимого зала тоже больше нет. Этот подлый теракт должен быть осужден всем миром.
Актер, телеведущий Оскар Кучера
Я только что забрал жену из Крокуса. Я сам уехал оттуда за 15 минут до начала стрельбы. Сидел в паркинге. <…> Поймал себя на мысли, что мне было страшно только за жену. Я реально готов взять оружие и мочить этих выродков. И любых выродков, кто придет к нам.
Певица Любовь Успенская (в фейсбуке*)
Теракт в Крокус Сити Холле сегодня — это большая трагедия для всех нас. Я опустошена, разбита и скорблю вместе с вами.
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