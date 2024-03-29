Певец Сергей Жуков не смог вернуть себе права на хиты группы «Руки Вверх», в том числе песни «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди». Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

О том, что Жуков подал иск на бывшего продюсера Андрея Маликова и музыкальный лейбл «Издательство Джем» из-за спора о фонограммах, стало известно в конце 2022 года. Как сообщал «Пятый канал», спор возник из-за эксклюзивных смежных прав на использование 13 композиций группы «Руки вверх».

Симоновский районный суд Москвы рассмотрел дело по иску 25 апреля прошлого года. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Маликов «являлся продюсером группы и инициировал создание в 1998-1999 годах спорных фонограмм, финансировал их изготовление», говорится в пресс-релизе.

Позднее «Технико-продюсерский центр Андрея Маликова» и «Издательство Джем» заключили договоры о передаче прав на фонограммы песен группы «Руки Вверх», которые истцы просили признать недействительными.

«Отказывая истцам в удовлетворении заявленных требований, суд, в том числе, исходил из того, что истцы знали о сложившихся между сторонами правоотношениях, при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет», — говорится в сообщении.

Мосгорсуд оставил решение Симоновского районного суда Москвы без изменений, подчеркнули в пресс-службе.