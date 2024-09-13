Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) опубликовала в соцсетях ответ на призыв признать ее иностранным агентом после концерта в Германии: она заявила, что обратится в суд из-за ложных обвинений.

«В то время как я и другие российские исполнители создаем возможности для общения соотечественников на родном языке, прослушивания музыки и сохранения связи с культурными корнями, существуют недовольные и лживые лица, которым это не нравится. Они при этом именуют себя “СМИ”, задачей которых является предоставление объективной и правдивой информации», — написала Липницкая.

Певица выразила уверенность в том, что «все действия, направленные на причинение вреда другим, обязательно должны быть пресечены», и пообещала обратиться в суд в целях защиты своих прав из-за ложных обвинений.

Помимо этого, Липницкая опубликовала в соцсетях видеоролик 2023 года, на котором видно, как она танцует со своей поклонницей, которая держит российский флаг. В комментарии артистка написала: «Моя позиция абсолютно ясная, и я несу ее всему миру».

Ранее Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность российских артистов Бьянки, Клавы Коки и Jony из-за концерта, на котором они выступили в Германии в 2023 году. Как заявили в ФПБК, одним из организаторов концерта якобы являлась некая Надежда Кинс, «постоянно осуждавшая Россию» и направлявшая «часть доходов украинской армии».

Продюсер и генеральный директор Black Star Павел Курьянов назвал обвинения в адрес Коки «враньем» и заявил, что организатор концерта не имеет отношения к упомянутым в обращении ФПБК лицам.