Певица Клава Кока выразила поддержку восьмилетней девочке-квадроберу которую во время концерта в Надыме обидела исполнительница Mia Boyka (Мария Бойко), пишет Shot.

Квадроберы рассматривают свое увлечение как разновидность спорта, основанного на пластическом подражании животным, включая передвижение на четырех конечностях. Самым характерным внешним атрибутом тех, кто увлекается квадробикой стали маски зверей. О том, как появилась квадробика, а также что думают о ней психиатры и фитнес тренеры, — в материале RTVI.

«Твоя мама сказала, что ты очень любишь мое творчество, и поэтому я хочу передать тебе большие лучики поддержки, любви, привет, и чтобы ты не расстраивалась, не переживала. Ты очень очаровательная, ты прекрасна, милая, и всегда слушай свое сердечко. Только оно тебе подскажет, как нужно делать, а как не нужно», — сказала она.

Клава также пригласила девочку на свой концерт.

«Приходи, станцуем, споем, пообнимаемся. Мы с твоей мамой на связи. Целую, не расстраивайся! Ты, пупсик, ты лучшая, ты — самая-самая классная на этом земном шаре», — добавила артистка.

Мария Бойко осудила увлечение несовершеннолетней посетительницы своего концерта на Дне города в Надыме. Певица опубликовала видео разговора с девочкой в своем телеграм-канале, после чего комментаторы упрекнули Бойко в том, что она «зазвездилась» и негативно отреагировали на ее поступок.

Позднее певица удалила видеоролик и посоветовала своим недоброжелателям «выкусить», а также «успокоиться и пить ромашку».

Узнав, что семья девочки подала заявление в полицию о публичном оскорблении, Бойко пригласила девочку и ее маму в Москву, чтобы показать «закулисье больших артистов», а также попросила забрать заявление. В ответ на предложение Бойко мама девочки рассказала, что у той уже появился свой собственный «фан-клуб», участники которого потребовали от певицы официальных извинений.

После отказа со стороны семьи ребенка, Бойко опубликовала в телеграм-канале публикацию, в которой назвала квадроберов «чуждым нашему обществу веянием, [которое] пришло к нам с запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом» (изначально квадробика зародилась в Японии. — Прим. RTVI).