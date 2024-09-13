Певице Наталье Штурм удается тратить на продукты меньше 2,6 тыс. рублей в месяц. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Артистка показала журналистам скриншот из своего банковского приложения, где в категории «супермаркеты» значились три операции на общую сумму 2 518 рублей.

По мнению Штурм, люди «по незнанию много тратят на продукты» и часто покупают еду на голодный желудок. Много денег уходит на алкоголь, сигареты и «дорогие копчености» в то время как «полезная еда недорогая», добавила певица. Она также отметила, что дешевле готовить самостоятельно, чем заказывать еду в ресторанах.

«Овощи и фрукты — рынок выходного дня, все продают со скидками. Во всех продуктовых магазинах действуют скидки, плюс бонусные программы от банков. В некоторых магазинах действуют скидки для пенсионеров», — перечислила Штурм.

13 сентября певица выложила в сторис инстаграма* фотографию весов с цифрой 52,6 кг и призвала подписчиков «унять утробы». Она также написала, что «много есть неприлично».

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена