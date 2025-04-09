В Москву в ближайшее время придут теплые дни, заявил RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что выпавший снег уже начал таять, а к середине апреля должен полностью исчезнуть.

«Пик влияния ненастного циклона на погоду Москвы пройден. Тот снег, который в Москве сегодня составляет от 16 до 23 см — это максимум, что смог выдать циклон, и дальше его влияние будет постепенно ослабевать и прекращаться. Циклон уходит на северо-восток, а уже завтра нас заденет следующий атмосферный вихрь. На этот раз он будет проходить по северу Европейской России — он придет из Атлантики и заденет нас в своей более теплой части», — рассказал синоптик.

Собеседник RTVI уточнил, что в четверг, 10 апреля, возможны небольшие осадки в виде снега или мокрого снега, но уже в пятницу «их станет совсем мало». В субботу-воскресенье (12-13 апреля) снег не будет, но ожидаются дожди, которые будут небольшими и к тому же не везде, добавил Леус.

«Температура начнет постепенно расти: если сегодня в столице около нуля, то в четверг уже 0 — плюс 2 градуса, в пятницу — плюс 2-4. В субботу еще на градус теплее, в воскресенье — плюс 5-7 градусов», — добавил он.

Леус добавил, что с понедельника, 14 апреля, начнется «более серьезное потепление», осадков в этот день не ожидается, а столичный регион «попадет под влияние европейского антициклона»: «Будет преимущественно солнечная погода с дневной температурой плюс 10-12 градусов».

«Уже начиная с завтрашнего дня вот этот снежный покров, который существенно превышает норму апрельских снегопадов, начнет постепенно оседать, подтаивать под своей тяжестью, и в середине следующей недели, 15-16 апреля, Москва с ним распрощается. Существенных изменений в погоде по сравнению с понедельником не ожидается. Осадков не будет, а температура продолжит расти и к среде превысит отметку +15 градусов», — резюмировал собеседник RTVI.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 9 апреля в своем телеграм-канале сообщила, что в столичном регионе за первую декаду апреля месячная норма по осадками «будет не только выполнена, но и перевыполнена».

«На утро 9 апреля в Дмитрове с начала месяца выпало 49,8 мм осадков, или 146% от нормы, в Можайске — 50 мм, или 165% от нормы. Апрельские осадки компенсируют мартовский дефицит и пополнят реки и водохранилища столичного региона столь нужной весенней водой. Интенсивное таяние снега начнется на следующей неделе», — уточнила она.