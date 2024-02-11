К концу следующей недели в Москву придут морозы. В ночь на пятницу, 16 февраля, температура может опуститься до 25 градусов ниже нуля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник, 12 февраля, теплый атмосферный фронт принесет с собой в Центральную Россию многослойные облака, осадки в виде снега, мокрого снега, крупы и локального ледяного дождя, гололед. Холод отступит: ночью прогнозируется до минус 5-10 градусов, днем до минус 4 — плюс 1.

Начиная со среды на Русскую равнину хлынет ледяной арктический воздух, клин которого к концу недели докатится и до южных регионов, рассказал Тишковец. По его словам, в результате на северо-востоке европейской части России (республика Коми) уже к середине недели ударят 40-градусные морозы, а на юге страны рекордное 20-градусное тепло к выходным сменится околонулевой температурой и заморозками.

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве будет солнечно и бесснежно, ночью воздух остынет до минус 11-16 градусов, днем минус 7-12 градусов.

«До конца недели погода сохранится “миллион на миллион” — малооблачно, без осадков и аномально холодно. В четверг под утро морозы окрепнут до минус 17-22, днем не выше минус 10-15, а на пик стужа выйдет в ночь на пятницу, когда минимальная температура составит минус 20-25, после полудня всего минус 9-14», — отметил Тишковец.

Он добавил, что в выходные ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. По словам метеоролога, «ветры развернутся на южные румбы, благодаря чему холод ослабеет и практически вернется в свое климатическое русло».

В Санкт-Петербурге в ближайшие 4-5 дней оттепелей не ожидается, предупредил синоптик Михаил Леус. Он отметил, что, напротив, температура воздуха до четверга включительно будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы.