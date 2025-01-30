Ответственность за столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk на подлете к аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне лежит на диспетчере. Такое мнение в беседе с Инфо24 высказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Эксперт считает, что экипаж пассажирского самолета даже не мог предположить, что какое-то воздушное судно будет пересекать им курс. По словам Сытника, пилоты не могли предотвратить крушение, поскольку были заняты предпосадочной подготовкой.

Как пояснил собеседник Инфо24, экипаж пассажирского самолета выполнял доворот на полосу, у него было разрешение на посадку.

«В это время очень много операций нужно сделать. Это и выпуск шасси, и механизация, попадание в створ полосы, сохранение правильной глиссады — очень много работы у экипажа. Кроме того, они могли быть на разных частотах. А если даже на одной частоте, то экипаж самолёта и не представлял, что вертолет приближается. И, скорее всего, он его не видел по TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе)», — сказал пилот.

Он назвал заход на посадку самым ответственным режимом полета для экипажа.

Кроме того, по мнению Сытника, пилот военного вертолета вряд ли смог правильно оценить обстановку, поскольку полет проходил в темное время суток, когда по дальности наблюдаются большие искажения.

Собеседник Инфо24 предположил, что если пилот вертолета видел самолет, то, вероятнее всего, не понял, что находится очень близко к нему.

«Там много своих нюансов и особенностей, которые повлияли на это столкновение. Но, скорее всего, и тот, и другой друг друга не видели, а диспетчер видел, и хотя предупредил вертолётчика, но все равно столкновение произошло», — заключил Сытник.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Sikorsky H-60 столкнулись в воздухе в 21:00 по местному времени (05:00 мск). На борту самолета находились 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа), в вертолете — трое военных. Оба воздушных судна после столкновения упали в реку Потомак, температура воды в которой в тот момент составляла около 1,5 градуса по Цельсию. По предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет. Глава пожарной службы и скорой помощи Вашингтона Джон Доннелли, что спасатели извлекли из воды тела 28 погибших.