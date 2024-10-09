Пилот турецкой авиакомпании Turkish Airlines умер во время рейса из Сиэтла в Стамбул, воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку. Об этом сообщил в соцсети X пресс-секретарь Turkish Airlines Яхья Устюн.

По его словам, во время рейса между Сиэтлом и Стамбулом 59-летний Ильчехин Пехливан потерял сознание. Первое медицинское вмешательство не дало результатов, после чего экипаж решил совершить экстренную посадку, однако капитан скончался до приземления.

По словам Устюна, пилот, который работал в Turkish Airlines с 2007 года, в марте прошел осмотр в авиационном медицинском центре, уполномоченном турецким управлением гражданской авиации. Тогда у него не выявили каких-либо проблем со здоровьем, препятствующих работе.

Самолет совершил посадку в Нью-Йорке, возвращение пассажиров домой планируется через нью-йоркский аэропорт, добавили в Turkish Airlines. Авиакомпания выразила соболезнования семье, коллегам и близким Пехливана.